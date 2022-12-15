Європарламент підтримав резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу

Європейський парламент 15 грудня ухвалив більшістю голосів резолюцію про визнання Голодомору 1922-23 років в Україні геноцидом українського народу.

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Про це повідомляється на сайті Європарламанту.

За ухвалення відповідниого документу проголосували 507 депутатів, "проти" – 12, утрималися – 17.

"Європейський парламент визнає , що Голодомор 1932-1933 років в Україні був спричинений навмисними діями радянського режиму, що є геноцидом проти народу України", – йдеться у документі.

Крім того, Європарламент рішуче засудив дії тоталітарного радянського режиму, які призвели до смерті мільйонів українців, та істотно підірвали основи українського суспільства

Також прийнята резолюція висловлює солідарність з народом України та вшановує пам'ять мільйонів людей, які загинули в результаті цілеспрямованих дій сталінського режиму з організації штучного голоду.

Європарламент закликв всі країни, особливо РФ, а також інші країни, що з’явилися після розпаду Радянського Союзу, відкрити їхні архіви щодо голоду 1932-1933 років в Україні.

Депутати Європарламенту засудили також агресивну війну Росії проти України, яка спричинила нову продовольчу кризу і спрямована на знищення українського народу.

Зазначимо, Європейський парламент 23 листопада ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.