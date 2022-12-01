Німеччина визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців

Німецький Бундестаг 30 листопада проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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Про це повідомляє пресслужба Бундестагу.

Резолюцію про визнання Голодомору геноцидом підтримали чотири найбільші фракції Бундестагу. Проти були тільки фракція Лівих і фракція "Альтернатива для Німеччини".

"Від голоду та репресій постраждала вся Україна. З сьогоднішньої точки зору, історико-політична класифікація як геноцид очевидна. Німецький Бундестаг поділяє таку класифікацію. Голодомор є злочином проти людства", - йдеться у резолюції.

Документ наголошує, що примусовий голод був спрямований на "політичне придушення української національної свідомості, а масові смерті від голоду є відповідальністю політичного керівництва Радянського Союзу на чолі з Йосипом Сталіним.

Президент України Володимир Зеленський у Твіттері подякував депутатам Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина за історичне рішення щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

"Німеччина визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом. Дякую за це історичне рішення депутатам Бундестагу. Правда завжди перемагає", – зазначив Зеленський.

Подякував за це рішення депутатам Бундестагу також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак

"Голодомор 1932-1933 років був геноцидом. Дякую Бундестагу – це історична справедливість, яку визнає світ. Націю, яка є відповідальною за злочин, ми теж знаємо", – підкреслив він.

Міністр закородонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що над цим рішенням працювало багато людей на всіх рівнях: від президента до дипломатів, експертів і громадськості.

"Визнання Німеччиною Голодомору геноцидом українського народу — це не просто історичне рішення. Це подія, про яку нам багато років казали: ніколи цього не буде. Просто тому, що не буде. Але принцип зовнішньої політики президента Зеленського полягає в тому, що немає нічого неможливого", - зазначив очільник МЗС.

Нагадаємо, що резолюцію про геноцид українського народу під час Голодомору прийняла Палата депутатів парламенту Чехії.

Також Федеральний сенат Бразилії схвалив законопроект про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років, який був організований радянським режимом, геноцидом.