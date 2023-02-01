Болгария признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа

Народная ассамблея Болгарии проголосовала 134 голосами за то, чтобы признать Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом и осудить его виновных.

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Об этом сообщило болгарское издание BTA.

Постановлением установлено, что День памяти жертв Голодомора в Украине будет отмечаться в последнюю субботу ноября.

Документ предусматривает, что любые действия, отрицающие, оправдывающие и умаляющие этот геноцид, являются актом надругательства над памятью миллионов людей, погибших в результате Голодомора.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение парламента Болгарии в Twitter, написав: "Я благодарен парламенту Болгарии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Жест солидарности Болгарии всегда будет в Украине".

Напомним, что в прошлые годы Голодомор официально признан геноцидом украинского народа, в том числе Австралия, Ватикан, Венгрия, Грузия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, США, Эквадор и Эстония. В Украине отдельный закон о Голодоморе 1932-1933 годов с признанием этих событий как геноцида украинского народа был принят в 2006 году.

В декабре 2022 года Европейский парламент принял большинством голосов резолюцию о признании Голодомора 1922-23 годов в Украине геноцидом украинского народа.