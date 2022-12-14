Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Сената Чехии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал это решение, о чем сообщил 14 декабря в Twitter.

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"Приветствую решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев. Благодарен чешским друзьям за утверждение правды и восстановление исторической справедливости. Наказание за все прошлые и современные преступления России неизбежно", - написал глава государства.

Резолюцию о геноциде украинского народа во время Голодомора Палата депутатов парламента Чехии приняла в апреле 2022 года.

Напомним, Эстония первая в мире еще в 1993 году признала устроенный сталинским режимом Голодомор геноцидом украинского народа.

Кроме того, в 2021 году Голодомор официально признали геноцидом украинского народа 16 иностранных государств, включая Австралию, Ватикан, Венгрию, Грузию, Канаду, Колумбию, Латвию, Литву, Мексику, Парагвай, Перу, Польшу, Португалию, США, Эквадор и Эстонию. В Украине отдельный закон о Голодоморе 1932-1933 годов с признанием этих событий как геноцида украинского народа был принят в 2006 году.

Также недавно сообщалось, что Федеральный сенат Бразилии одобрил законопроект о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов, организованный советским режимом, геноцидом.

А в ноябре Немецкий Бундестаг проголосовал за резолюцию, признавшую Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.