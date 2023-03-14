Україна закликає ісландський бізнес вкладатися в її "зелену" енергетику

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрілися в четвер з прем'єркою Ісландії Катрін Якобсдоттір в рамках її візиту до Києва, закликавши, серед іншого, до інвествування ісландським бізнесом у проекти "зеленої" енергетики в Україні.

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"Зеленський і Якобсдоттір обговорили перебіг і перспективи відбудови України. Президент акцентував на перспективах використання досвіду та експертизи Ісландії у сфері "зеленої" енергетики та запросив ісландський бізнес уже зараз інвестувати у відповідні проекти в нашій країні", - зазначають у пресслужбі глави держави.

Сторони також торкнулися проблематики ядерної безпеки, яка, словами Зеленського, свідомо поставлена під загрозу атаками Росії на цивільні ядерні об'єкти в Україні та захопленням агресором Запорізької атомної електростануції. Було констатовано, що ця ситуація створює безпосередню ядерну загрозу далеко за межами України.

Також український президент подякував Ісландії та її народу за активну політичну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні з перших днів повномасштабної російської агресії, зокрема підтримку українців, які були вимушені поїхати з країни через війну.

Глава держави поінформував голову уряду Ісландії про ситуацію на фронті. Було наголошено на важливості підтримки України всіма партнерами й союзниками у боротьбі із загарбником.

Зеленський також відзначив активну позицію Ісландії як держави, що головує в Раді Європи. У цьому контексті було обговорено роботу з притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності та злочин агресії, скоєні в Україні. Було предметно обговорено й імплементацію української "формули миру".

Також було приділено увагу заходам, що вживаються з метою створення реєстру збитків, завданих російською агресією, та повноцінного компенсаційного механізму, зокрема в контексті підготовки до саміту глав держав та урядів країн Ради Європи у Рейк’явіку.

Окрім цього, президент порушив питання важливості визнання парламентом Ісландії Голодомору геноцидом українського народу. Зазначається, що перші кроки до цього офіційним Рейк’явіком вже зроблені.

Сторони підписали спільну декларацію, яка визначає пріоритетні напрями співпраці. В свою чергу, як повідомляє пресслужба уряду, Шмигаль на зустрічі з Якобсдоттір, зокрема, обговорили питання реалізації цього документу.

"Це санкційний тиск на агресора, створення Спеціального міжнародного трибуналу для Росії, повернення додому депортованих українців, у тому числі дітей, а також енергетичні, гуманітарні та соціальні питання", - зазначив український прем'єр.

Зустріч Володимира Зеленського з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба президента України Зустріч Володимира Зеленського з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба президента України Зустріч Володимира Зеленського з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба президента України Зустріч Володимира Зеленського з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба президента України Зустріч Дениса Шмигаля з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба Кабміну України Зустріч Дениса Шмигаля з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба Кабміну України Зустріч Дениса Шмигаля з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба Кабміну України Зустріч Дениса Шмигаля з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба Кабміну України Зустріч Дениса Шмигаля з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба Кабміну України Зустріч Дениса Шмигаля з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба Кабміну України Зустріч Дениса Шмигаля з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба Кабміну України Зустріч Дениса Шмигаля з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба Кабміну України Зустріч Дениса Шмигаля з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба Кабміну України Зустріч Дениса Шмигаля з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба Кабміну України Зустріч Дениса Шмигаля з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба Кабміну України Зустріч Дениса Шмигаля з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба Кабміну України Зустріч Дениса Шмигаля з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба Кабміну України Зустріч Дениса Шмигаля з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба Кабміну України Зустріч Дениса Шмигаля з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба Кабміну України Зустріч Дениса Шмигаля з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба Кабміну України Зустріч Дениса Шмигаля з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба Кабміну України Зустріч Дениса Шмигаля з Катрін Якобсдоттір. Фото: пресслужба Кабміну України

Крім того, було обговорено можливості допомоги Ісландії у відновленні українського енергетичного сектору, зокрема за рахунок застосування сучасних "зелених" технологій. Шмигаль запросив ісландські компанії інвестувати в український енергосектор та загалом в українську економіку.

В свою чергу, Якобсдоттір акцентувала на важливості проведення четвертого саміту Ради Європи, який відбудеться в травні. За її словами, саме війна в Україні буде його центральним питанням. Зокрема, на заході буде розглянута "формула миру" Зеленського.