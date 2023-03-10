Електроенергії стане більше: в Україні запускають Тилігульську вітроелектростанцію

Група ДТЕК завершує будівництво першої черги Тилігульської вітрової електростанції потужністю 114 МВт із загальної заявленої в 500 МВт. Вже навесні 2023 року 19 вітротурбін почнуть генерувати електроенергію для підтримки енергобалансу України.

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Про це повідомила пресслужба SCM.

Зазначається, що реалізація проєкту дозволить зробити перший крок у досягненні цілей ініціативи "30 до 2030", мета якої мати в Україні 30 ГВт встановлених потужностей відновлюваної енергетики до 2030 року.

"Енергетичний терор ворога показав міць українських енергетиків та чітко визначив потребу рухатись до енергетичної незалежності України, рухатись до посилення енергетичної безпеки. Все це може бути досягнуто завдяки відновлюваній енергетиці, яка після російського вторгнення почала свій ще більш стрімкий розвиток в світі, - заявив інвестор SCM Рінат Ахметов.

За його словами, 11 років тому компанія почала будувати зелену енергетику в Україні та змінювати енергосистему країни шляхом, яким йде весь світ.

За цей час компанія інвестувала в сонячні та вітрові станції понад 1 млрд євро.

За словами Ахметова, у 2022 році в SCM були великі плани з будівництва нової Тилігульської вітрової електростанції, проте вторгнення Росії тимчасово призупинило проєкт.

"Сьогодні ж хочу сказати: ми прийняли рішення відновити будівництво ВЕС, і вже в найближчі тижні перша черга станції почне працювати на повну потужність", - зауважив Ахметов.

Крім того, група ДТЕК розглядає можливість завершення будівництва станції й виходу її на повну проектну потужність Тилігульської ВЕС у 500 МВт. Зараз йде пошук варіантів для подальшої реалізації проекту, зокрема переговори з міжнародними донорами та партнерами.

"Попри всі виклики за рік війни ДТЕК збудував для країни додаткові 114 МВт зеленої генерації. Це було складне завдання, але завдяки високому професіоналізму та хоробрості працівників компанії, вже навесні запрацює нова вітростанція на 19 турбін", – сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Він також наголосив, що досягнення цілі в 30 ГВт зеленої енергетики до 2030 року є амбітною метою України, про яку ДТЕК заявляв ще минулого року у Давосі.

За словами Тімченка, відкриття нової ВЕС — це черговий практичний крок ДТЕК на цьому шляху, який компанія зробила незважаючи на воєнні умови.

Зазначимо, сьогодні в Україні встановлена потужність ВДЕ з урахуванням тимчасово окупованих об’єктів на півдні країни – близько 10 ГВт. Збільшення зеленої генерації до 30 ГВт дозволило б Україні досягти 50% частки ВДЕ в структурі потужностей енергосистеми.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, Україна внаслідок вторгнення військ Російської Федерації втратила приблизно 90% вітрової енергетики та 40-50% сонячної.