Электроэнергии станет больше: в Украине запускают Тилигульскую ветроэлектростанцию

Группа ДТЭК завершает строительство первой очереди Тилигульской ветровой электростанции мощностью 114 МВт из общей заявленной в 500 МВт. Уже весной 2023 19 ветротурбин начнут генерировать электроэнергию для поддержки энергобаланса Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба SCM.

Реализация проекта позволит сделать первый шаг в достижении целей инициативы "30 до 2030", цель которой иметь в Украине 30 ГВт установленных мощностей возобновляемой энергетики к 2030 году.

"Энергетический террор врага показал мощь украинских энергетиков и четко определил потребность двигаться к энергетической независимости Украины, двигаться к усилению энергетической безопасности. Все это может быть достигнуто благодаря возобновляемой энергетике, которая после российского вторжения начала свое еще более стремительное развитие в мире", - заявил инвестор SCM. Ринат Ахметов.

По его словам, 11 лет назад компания начала строить зеленую энергетику в Украине и менять энергосистему страны по пути, по которому идет весь мир.

За это время компания инвестировала в солнечные и ветровые станции более 1 млрд. евро.

По словам Ахметова, в 2022 году у SCM были большие планы по строительству новой Тилигульской ветровой электростанции, однако вторжение России временно приостановило проект.

"Сегодня же хочу сказать: мы приняли решение возобновить строительство ВЭС, и уже в ближайшие недели первая очередь станции заработает на полную мощность", - отметил Ахметов.

Кроме того, группа ДТЭК рассматривает возможность завершения строительства станции и выхода ее на полную проектную мощность Тилигульской ВЭС в 500 МВт. Сейчас идет поиск вариантов для дальнейшей реализации проекта, в частности, переговоры с международными донорами и партнерами.

"Несмотря на все вызовы за год войны ДТЭК построил для страны дополнительные 114 МВт зеленой генерации. Это была сложная задача, но благодаря высокому профессионализму и храбрости работников компании уже весной заработает новая ветростанция на 19 турбин", - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Он также подчеркнул, что достижение цели в 30 ГВт зеленой энергетики к 2030 году является амбициозной целью Украины. По словам Тимченко, открытие новой ВЭС – это очередной практический шаг ДТЭК на этом пути, который компания сделала, несмотря на военные условия.

Отметим, сегодня в Украине установлена мощность ВИЭ с учетом временно оккупированных объектов на юге страны – около 10 ГВт. Увеличение зеленого поколения до 30 ГВт позволило бы Украине достичь 50% доли ВИЭ в структуре мощностей энергосистемы.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, Украина в результате вторжения войск Российской Федерации потеряла примерно 90% ветровой энергетики и 40-50% солнечной.