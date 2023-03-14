Украина призывает исландский бизнес вкладываться в ее "зеленую" энергетику

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль встретились в четверг с премьером Исландии Катрин Якобсдоттир в рамках ее визита в Киев, призвав, среди прочего, к инвестированию исландским бизнесом в проекты "зеленой" энергетики в Украине.

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"Зеленский и Якобсдоттир обсудили ход и перспективы восстановления Украины. Президент акцентировал внимание на перспективах использования опыта и экспертизы Исландии в сфере "зеленой" энергетики и пригласил исландский бизнес уже сейчас инвестировать в соответствующие проекты в нашей стране", - отмечают в пресс-службе главы государства.

Стороны также коснулись проблематики ядерной безопасности, которая, по словам Зеленского, сознательно поставлена под угрозу атаками России на гражданские ядерные объекты в Украине и захватом агрессором Запорожской атомной электростанции. Было констатировано, что эта ситуация создает непосредственную ядерную угрозу далеко за пределами Украины.

Также украинский президент поблагодарил Исландию и ее народ за активную политическую, финансовую и гуманитарную помощь Украине с первых дней полномасштабной российской агрессии, в частности поддержку украинцев, вынужденных уехать из страны из-за войны.

Глава государства проинформировал главу правительства Исландии о ситуации на фронте. Была отмечена важность поддержки Украины всеми партнерами и союзниками в борьбе с захватчиком.

Зеленский также отметил активную позицию Исландии как государства, председательствующего в Совете Европы. В этом контексте была обсуждена работа по привлечению РФ к ответственности за военные преступления, геноцид, преступления против человечности и преступление агрессии, совершенные в Украине. Была предметно обсуждена и имплементация украинской "формулы мира".

Также было уделено внимание мерам, предпринимаемым с целью создания реестра ущерба, нанесенного российской агрессией, и полноценного компенсационного механизма, в частности в контексте подготовки к саммиту глав государств и правительств стран Совета Европы в Рейкьявике.

Кроме того, президент поднял вопрос о важности признания парламентом Исландии Голодомора геноцидом украинского народа. Отмечается, что первые шаги к этому официальным Рейкьявиком уже сделаны.

Стороны подписали общую декларацию, определяющую приоритетные направления сотрудничества. В свою очередь, как сообщает пресс-служба правительства, Шмыгаль на встрече с Якобсдоттир обсудили, в частности, вопросы реализации этого документа.

"Это санкционное давление на агрессора, создание Специального международного трибунала для России, возвращение домой депортированных украинцев, включая детей, а также энергетические, гуманитарные и социальные вопросы", - отметил украинский премьер.

Кроме того, были обсуждены возможности помощи Исландии в восстановлении украинского энергетического сектора, в частности, за счет применения современных "зеленых" технологий. Шмыгаль пригласил исландские компании инвестировать в украинский энергосектор и в целом в украинскую экономику.

В свою очередь, Якобсдоттир акцентировала внимание на важности проведения четвертого саммита Совета Европы, который состоится в мае. По ее словам, именно война в Украине будет его центральным вопросом. В частности, на мероприятии будет рассмотрена "формула мира" Зеленского.