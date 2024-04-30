Парламент Исландии одобрил резолюцию о поддержке Украины на 2024-2028 годы

Предложенная министром иностранных дел резолюция о долгосрочной поддержке Исландией Украины на 2024-2028 годы была одобрена сегодня, 30 апреля, в парламенте подавляющим большинством голосов.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Исландии.

Министр иностранных дел Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир приветствовала одобрение резолюции.

"Решительная поддержка Украины является важнейшим вопросом безопасности, который стоит перед Исландией и Европой. Международная правовая система, на которой основывается наша безопасность и уровень жизни, находится под угрозой из-за жестокого вторжения России в Украину. Поэтому мы должны внести свой вклад в оборону Украины решительным и конкретным образом", - заявила глава МИД.

Она добавила, что вместе с предложением и соответствующим обязательством в бюджетном плане закладывается прочная основа адресной поддержки Украины.

В правительстве Исландии напомнили, что министр Гильфадоттир внесла предложение о подготовке политики долгосрочной поддержки Украины на заседании кабинета министров 10 октября 2023 года.

Предложение было представлено парламенту 12 марта 2024 года. Она направлена на поддержку независимости, суверенитета, границ, безопасности гражданского населения, гуманитарной помощи и восстановления работ в Украине.

Исландия присоединилась к IT-коалиции и коалиции по разминированию

Исландия – одна из многих стран, помогающих Украине в ее противостоянии враждебной агрессии со стороны России. С начала полномасштабного вторжения России в Украину, Исландия проявляла солидарность, оказывая гуманитарную, экономическую и поддержку безопасности стране, в частности через международные организации, такие как ООН, Всемирный банк, НАТО и другие многонациональные форумы.

Так, в декабре 2023 года стало известно, что Исландия присоединилась к двум важным коалициям, оказывающим поддержку Украине. Это IT-коалиция и коалиция по разминированию. Страна также объявила о дополнительном финансировании в размере 340 000 евро, которая будет предоставлена через комплексный пакет помощи НАТО, направленный на закупку медицинских средств для Украины.

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, это поможет укрепить сферы информационных технологий, связи и кибербезопасности, а также предоставить необходимое обучение и оборудование для разминирования.

Тогдашний министр иностранных дел Исландии Бьярни Бенедиктсон добавил, что их присоединение к коалициям и финансовая поддержка через Комплексный пакет помощи НАТО является проявлением нелетальной поддержки в борьбе Украины против несправедливого и незаконного вторжения России.

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