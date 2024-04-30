Український стартап eTOLLs EU відібрано у перший бетч Plug &Play в країнах ЄС

Нещодавно лонч акселераційної програми в країнах ЄС Startup Lithuania Accelerator на базі Plug&Play . Українська команда eTOLLs EU стала першими і єдиними учасниками бетчу з України, та одними з 11 найцікавіших для американських і європейських інвесторів, з якими співпрацює Plug&Play.

Зазначається, що конкурс проходив між найсильнішими стартапами у ЄС. Plug&Play дають шанс кожному стартапу отримати інвестицію в розмірі 30К євро на початку програми, а також до 150К євро після закінчення.

Акселератор базується у Вільнюсі (Литва) і має підтримку на державному рівні.

Стартап eTOLLs EU є піонерами, що оцифровують дорожні платежі у країнах ЄС, роблячи подорож між країнами зручнішою та комфортнішою.

Американський акселератор Plug&Play для свого першого бетча в країнах ЄС, що було офіційно відкрито на тому тижні у Вильнюсі, Литві, — шукали стартапи на ранній стадії, найпривабливіші для інституційних інвесторів та Венчурних фондів.

“Це акселератор для стартапів на ранній стадії. Ми плануємо запустити п’ять батчів до Березня 2026. Акселерацію пройдуть мінімум 60 стартапів і сорока п’ятьом з них плануємо надати інвестиції. У акселераторі зібрані найбільш активні VC, що інвестують у стартапи на ранній стадії розвитку", - зауважує Раймондо Пілі, Senior Corporate Partnerships Associate, Plug&Play (PnP).

За його словами, головними критеріями відбору в бетч, в який пройшов eTOLLs EU були “найкращі кейси в індустрії — фаундер маркетс фіт, інвестиційна привабливість, міжнародний потенціал, готовність продукту, та останній фактор — чи стартап є креативним і генерує захоплення у користувача.”

“Ми приймаємо участь як українська команда з інкорпорацією в Литві. Всього в бетчі буде 11 команд. Ми єдині з України. Плануємо завдяки програмі розширитись на ринок Балтики, і вже найближчим часом запустимо оновлений продукт eTOLLs EU, де буде більш зручний інтерфейс, більше доріг, і унікальні функції для полегшення пересування між країнами ЄС та комфортного відпочинку в дороз,” - підкреслює Денис Дмитров, співзасновник проєкту Штрафи UA та eTOLLs EU

Наприкінці учасники бетчу будуть проходити відбір на участь в подорожі в Долину в HQ PnP для наступного бетчу та відібрані на отримання інвестицій. Plug&Play дають шанс кожному стартапу отримати інвестицію в розмірі 30К євро на початку програми, а також до 150К євро після закінчення.

Українські активісти, що займаються інноваціями і цифровізацію дорожних платижів в Україні та Європі — контролем штрафів ПДР та підвищенням культури водіння, трішки більше року тому запустили eTOLLs EU — рішення для комплексної оплати зборів за дороги у країнах ЄС.

Це завершене рішення, що допомагає підібрати оптимальний маршрут для подорожі автівкою, розрахувати вартість поїздки та оформити всі платежі за платні дороги через Apple Pay и Google Pay.

Лише за рік вони зростили базу клієнтів з 8 країн до 65 та отримали вже за півроку біля півмільйона євро інвестицій.

Крім того стартап потрапив у шорт ліст Tech Crunch Awards в листопаді на Web Summit 2023 та у лютому та був відібраний у програму Madeira Startup та потрапили в топ 10 найцікавіших стартапів Кіпра за версією EU—Startups.com.

ДОВІДКА:

Компанія Штрафи UA та засновники рішення eTOLLsEU — є піонером у діджиталізації контролю і сплати дорожніх платежів (штрафів ПДР, парковки, зелена карта, віньєтки, платні проміжки доріг в країнах ЄС). З 2021 року працює перший і єдиний сервіс з контролю дорожніх штрафів для бізнесу. Наразі додатком Штрафи UA користується більше 2,5 мільйонів водіїв. За весь час існування завдяки національному сервісу перевірки Штрафи UA до бюджету України було надіслано понад 340 мільйонів гривень на сплату штрафів ПДР від водіїв

Штрафи UА — це національний сервіс для водіїв України, який працює з 2016 року. Сервіс допомагає перевіряти наявність штрафів за порушення ПДР (патрульні, з камер, за паркування в ряді міст країни) та швидко і легко сплачувати їх, отримувати інформацію про статус оплати та постанови після сплати, купувати електронні поліси автоцивілки та зеленої картки та зручно їх зберігати в додатку (разом з квитанціями про сплату штрафів). Сервіс допомагає водіям не забувати про те, що у них є несплачений штраф і уникати прострочення щодо оплати і, як наслідок, відкриття виконавчого провадження в органах виконавчої служби.

Штрафи UА є візіонерами впровадження культури безпечного водіння в Україні. З 2020 році у застосунку працює «Безпечне водіння». Це спеціальна функція, яка оцінює стиль та манеру водіння. Його мета — стимулювати людину за кермом поводитися на дорозі безпечно для себе та оточуючих його учасників дорожнього руху, не порушувати правила ПДР.

eTOLLs EU — це революційне рішення для сплати зборів за платні дороги в країнах ЄС у смартфоні. Сервіс став драйвером впровадження інноваційних рішень та підвищення мобільності в країнах ЄС. Він підбирає оптимальний маршрут, розраховує загальну вартість зборів та допомагає слідкувати і контролювати всі платежі по платних дорогах майже по всім країнам ЄС.

Нагадаємо, український стартап OpenDelta, що працює у сфері децентралізованих фінансів (DeFi), залучив $2,15 млн інвестицій. Це перший раунд фінансування для компанії, заснованої в січні 2024 року.