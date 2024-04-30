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IT и Телеком
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Украинский стартап eTOLLs EU отобран в первый бетч Plug&Play в странах ЕС

Украинский стартап eTOLLs EU отобран в первый бетч Plug&Play в странах ЕС
eTOLLs EU отобрано в первый бетч Plug &Play в странах ЕС для наиболее привлекательных для инвестирования европейских стартапов

Недавно лонч акселерационной программы в странах ЕС Startup Lithuania Accelerator на базе Plug&Play. Украинская команда eTOLLs EU стала первыми и единственными участниками бетча из Украины и одними из 11 самых интересных для американских и европейских инвесторов, с которыми сотрудничает Plug&Play.

Отмечается, что конкурс проходил между сильнейшими стартапами в ЕС. Plug&Play дают шанс каждому стартапу получить инвестицию в размере 30к евро в начале программы, а также до 150к евро после окончания.

Акселератор базируется в Вильнюсе (Литва) и имеет поддержку на государственном уровне.

Стартап eTOLLs EU является пионерами, оцифровывающими дорожные платежи в странах ЕС, делая путешествие между странами более удобным и комфортным.

Американский акселератор Plug&Play для своего первого бетча в странах ЕС, официально открытый на прошлой неделе в Вильнюсе, Литве, — искали стартапы на ранней стадии, наиболее привлекательные для институциональных инвесторов и Венчурных фондов.

  "Это акселератор для стартапов на ранней стадии. Мы планируем запустить пять батчей к марту 2026 года. Акселерацию пройдут минимум 60 стартапов и сорока пяти из них планируем предоставить инвестиции. В акселераторе собраны наиболее активные VC, инвестирующие в стартапы на ранней стадии развития», – отмечает Раймондо Пили, Senior Corporate Partnerships Associate, Plug&Play (PnP).

По его словам, главными критериями отбора в бетч, в который прошел   eTOLLs EU были   “лучшие кейсы в индустрии – фаундер маркетс фит, инвестиционная привлекательность, международный потенциал, готовность продукта, и последний фактор – является ли стартап креативным и генерирует увлечения у пользователя ”.

Мы принимаем участие как украинская команда с инкорпорацией в Литве. Всего в бетче будет 11 команд. Мы единственные из Украины. Планируем благодаря программе расшириться на рынок Балтики, и уже в ближайшее время   запустим обновленный продукт eTOLLs EU, где будет более удобен интерфейс, больше дорог, и уникальные функции для облегчения передвижения между странами ЕС и комфортного отдыха в дорогу», - подчеркивает Денис Дмитров, соучредитель проекта Штрафы UA и eTOLLs EU

В конце участники   бетчу будут проходить отбор на участие в путешествии в Долину в HQ PnP для следующего   бетчу и отобранные для получения инвестиций.   Plug&Play   дают шанс каждому стартапу получить инвестицию в размере 30К евро в начале программы, а также до 150К евро после окончания.

Украинские активисты, занимающиеся инновациями и цифровизация дорожных платежей в Украине и Европе — контролем штрафов ПДД и повышением культуры вождения, чуть больше года назад запустили eTOLLs EU — решение для комплексной оплаты сборов за дороги в странах ЕС.  

Это завершенное решение, помогающее подобрать оптимальный маршрут для путешествия на автомобиле, рассчитать стоимость поездки и оформить все платежи за платные дороги через Apple Pay и Google.   Pay .

  Только за год они увеличили базу клиентов из 8 стран в 65 и получили уже за полгода около полумиллиона евро инвестиций.

Кроме того стартап попал в шорт письмо   Tech Crunch Awards в ноябре на Web Summit 2023 и в феврале и был отобран в программу   Madeira Startup и попали в топ 10 самых интересных стартапов Кипра по версии   EU-Startups.com .

СПРАВКА:

Компания Штрафы UA и учредители решения   eTOLLsEU   -   является пионером в диджитализации контроля и оплаты дорожных платежей (штрафов ПДД, парковки, зеленая карта, виньетки, платные промежутки дорог в странах ЕС).   С 2021 года работает первый и единственный сервис по контролю дорожных   штрафов для бизнеса . В настоящее время приложением Штрафы UA пользуется более 2,5 миллиона водителей. За все время существования благодаря национальному сервису проверки Штрафы UA в бюджет Украины было направлено более 340 миллионов гривен на уплату штрафов ПДД от водителей

Штрафы U А   - это   национальный   сервис   для   водителей   Украины ,   какой   работает   с 2016   года .   Сервис   помогает   проверять   наличие   штрафов   за   нарушение   ПДД ( патрульные ,   с   камер ,   за   парковка   в   ряде   мост   страны )   да   быстро   и   легко   платить   их ,   получать   информацию   о   статус   оплаты   да   постановления   после уплаты,   покупать   электронные   полисы   автогражданки   да   зеленой   карты   да   удобно   их   сохранять   в   приложения ( вместе   с   квитанциями   о   уплату   штрафов ).   Сервис   помогает   водителям   нет   забывать   о   то ,   что   в   их есть неуплаченный штраф и избегать просрочки по оплате и, как следствие, открытие исполнительного производства в органах исполнительной службы.

Штрафы U А   есть   визионерами   внедрение   культуры   безопасного   вождение   в   Украине .   С 2020   году   в   приложению   работает « Безопасное   вождение ».   Это   специальная   функция ,   какая   оценивает   стиль   да   манеру   вождение .   Его   цель   - стимулировать   человека   за   рулем   вести себя   на   дороге   безопасно для себя и окружающих его участников дорожного движения,   нет   нарушать   правила   ПДД .

eTOLLs EU   - это   революционное   решение   для уплаты сборов за платные дороги   в   странах   ЕС   в   смартфоны .   Сервис   стал   драйвером   внедрение   инновационных   решений   да   повышение   мобильности   в   странах   ЕС .   Он подбирает оптимальный маршрут, рассчитывает общую стоимость сборов и   помогает   следить   и   контролировать   все   платежи   по   платных   дорогах   почти   по   всем   странам   ЕС.

Напомним, украинский стартап OpenDelta, работающий в сфере децентрализованных финансов (DeFi), привлек $2,15 млн инвестиций. Это первый раунд финансирования для компании, основанной в январе 2024 года.

Автор:
Светлана Манько