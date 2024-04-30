Украинский стартап eTOLLs EU отобран в первый бетч Plug&Play в странах ЕС

Недавно лонч акселерационной программы в странах ЕС Startup Lithuania Accelerator на базе Plug&Play . Украинская команда eTOLLs EU стала первыми и единственными участниками бетча из Украины и одними из 11 самых интересных для американских и европейских инвесторов, с которыми сотрудничает Plug&Play.

Отмечается, что конкурс проходил между сильнейшими стартапами в ЕС. Plug&Play дают шанс каждому стартапу получить инвестицию в размере 30к евро в начале программы, а также до 150к евро после окончания.

Акселератор базируется в Вильнюсе (Литва) и имеет поддержку на государственном уровне.

Стартап eTOLLs EU является пионерами, оцифровывающими дорожные платежи в странах ЕС, делая путешествие между странами более удобным и комфортным.

Американский акселератор Plug&Play для своего первого бетча в странах ЕС, официально открытый на прошлой неделе в Вильнюсе, Литве, — искали стартапы на ранней стадии, наиболее привлекательные для институциональных инвесторов и Венчурных фондов.

"Это акселератор для стартапов на ранней стадии. Мы планируем запустить пять батчей к марту 2026 года. Акселерацию пройдут минимум 60 стартапов и сорока пяти из них планируем предоставить инвестиции. В акселераторе собраны наиболее активные VC, инвестирующие в стартапы на ранней стадии развития», – отмечает Раймондо Пили, Senior Corporate Partnerships Associate, Plug&Play (PnP).

По его словам, главными критериями отбора в бетч, в который прошел eTOLLs EU были “лучшие кейсы в индустрии – фаундер маркетс фит, инвестиционная привлекательность, международный потенциал, готовность продукта, и последний фактор – является ли стартап креативным и генерирует увлечения у пользователя ”.

Мы принимаем участие как украинская команда с инкорпорацией в Литве. Всего в бетче будет 11 команд. Мы единственные из Украины. Планируем благодаря программе расшириться на рынок Балтики, и уже в ближайшее время запустим обновленный продукт eTOLLs EU, где будет более удобен интерфейс, больше дорог, и уникальные функции для облегчения передвижения между странами ЕС и комфортного отдыха в дорогу», - подчеркивает Денис Дмитров, соучредитель проекта Штрафы UA и eTOLLs EU

В конце участники бетчу будут проходить отбор на участие в путешествии в Долину в HQ PnP для следующего бетчу и отобранные для получения инвестиций. Plug&Play дают шанс каждому стартапу получить инвестицию в размере 30К евро в начале программы, а также до 150К евро после окончания.

Украинские активисты, занимающиеся инновациями и цифровизация дорожных платежей в Украине и Европе — контролем штрафов ПДД и повышением культуры вождения, чуть больше года назад запустили eTOLLs EU — решение для комплексной оплаты сборов за дороги в странах ЕС.

Это завершенное решение, помогающее подобрать оптимальный маршрут для путешествия на автомобиле, рассчитать стоимость поездки и оформить все платежи за платные дороги через Apple Pay и Google. Pay .

Только за год они увеличили базу клиентов из 8 стран в 65 и получили уже за полгода около полумиллиона евро инвестиций.

Кроме того стартап попал в шорт письмо Tech Crunch Awards в ноябре на Web Summit 2023 и в феврале и был отобран в программу Madeira Startup и попали в топ 10 самых интересных стартапов Кипра по версии EU-Startups.com .

СПРАВКА:

Компания Штрафы UA и учредители решения eTOLLsEU - является пионером в диджитализации контроля и оплаты дорожных платежей (штрафов ПДД, парковки, зеленая карта, виньетки, платные промежутки дорог в странах ЕС). С 2021 года работает первый и единственный сервис по контролю дорожных штрафов для бизнеса . В настоящее время приложением Штрафы UA пользуется более 2,5 миллиона водителей. За все время существования благодаря национальному сервису проверки Штрафы UA в бюджет Украины было направлено более 340 миллионов гривен на уплату штрафов ПДД от водителей

Штрафы U А - это национальный сервис для водителей Украины , какой работает с 2016 года . Сервис помогает проверять наличие штрафов за нарушение ПДД ( патрульные , с камер , за парковка в ряде мост страны ) да быстро и легко платить их , получать информацию о статус оплаты да постановления после уплаты, покупать электронные полисы автогражданки да зеленой карты да удобно их сохранять в приложения ( вместе с квитанциями о уплату штрафов ). Сервис помогает водителям нет забывать о то , что в их есть неуплаченный штраф и избегать просрочки по оплате и, как следствие, открытие исполнительного производства в органах исполнительной службы.

Штрафы U А есть визионерами внедрение культуры безопасного вождение в Украине . С 2020 году в приложению работает « Безопасное вождение ». Это специальная функция , какая оценивает стиль да манеру вождение . Его цель - стимулировать человека за рулем вести себя на дороге безопасно для себя и окружающих его участников дорожного движения, нет нарушать правила ПДД .

eTOLLs EU - это революционное решение для уплаты сборов за платные дороги в странах ЕС в смартфоны . Сервис стал драйвером внедрение инновационных решений да повышение мобильности в странах ЕС . Он подбирает оптимальный маршрут, рассчитывает общую стоимость сборов и помогает следить и контролировать все платежи по платных дорогах почти по всем странам ЕС.

Напомним, украинский стартап OpenDelta, работающий в сфере децентрализованных финансов (DeFi), привлек $2,15 млн инвестиций. Это первый раунд финансирования для компании, основанной в январе 2024 года.