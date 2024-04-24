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В Украине на базе университетов создадут сеть "Стартап-школа – инкубатор – акселератор"
Кабинет Министров Украины поддержал экспериментальный проект, который позволит студентам претворять в жизнь свои стартапы во время работы или учебы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Отмечается, что правительство приняло постановление о внедрении экспериментального проекта по созданию сети стартап-школ — инкубаторов — акселераторов на базе заведений высшего образования и научных учреждений.
Как сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, реализация экспериментального проекта будет продолжаться в течение двух лет.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Проект усилит сотрудничество университетов и научно-исследовательских учреждений с бизнесом и будет способствовать увеличению доли наукоемких стартапов и инновационной продукции в Украине ключевыми направлениями", - подчеркивают в МОН .
МОН проведет конкурсный отбор среди вузов и научных учреждений
В рамках экспериментального проекта планируется создать шесть стартап-школ — инкубаторов — акселераторов. Для этого МОН проведет конкурсный подбор среди вузов и научных учреждений.
Основные критерии конкурсного отбора для заведений высшего образования и научных учреждений:
- коммерческая эффективность научных, научно-технических проектов;
- наличие инновационной инфраструктуры на базе заведения высшего образования, научного учреждения;
- опыт сотрудничества с частным сектором;
- потенциал развития экосистемы стартапов высшего образования, научного учреждения с учетом приоритетных государственных нужд.
Конкурсный отбор и старт реализации проекта запланирован на начало лета 2024 года.
"Сеть стартап-школ - инкубаторов-акселераторов поможет в тестировании научных проектов, поиске и привлечении инвесторов, предоставлении финансовой поддержки на начальном этапе развития стартапа. В дальнейшем планируют привлечь к проекту как можно больше университетов и научных учреждений всей Украины", - отмечают в МОН.
В ведомстве убеждены, что создание мощной стартап-экосистемы в вузах и научных учреждениях усилит экономический потенциал страны и позволит студентам и ученым развивать стартапы.
Напомним, 23 апреля Рада приняла в целом законопроект 10177 о развитии индивидуальных образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании.
Источник фото: ua.depositphotos.com