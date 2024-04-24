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В Україні на базі університетів створять мережу "Стартап-школа - інкубатор - акселератор"
Кабінет Міністрів України підтримав експериментальний проєкт, що дозволить студентам втілювати в життя свої стартапи під час роботи або навчання.
Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.
Зазначається, що Уряд ухвалив постанову щодо запровадження експериментального проєкту зі створення мережі стартап-шкіл — інкубаторів — акселераторів на базі закладів вищої освіти та наукових установ.
Як повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук реалізація експериментального проекту триватиме протягом двох років.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Проєкт посилить співпрацю університетів та науково-дослідних установ із бізнесом і сприятиме збільшенню частки наукоємних стартапів та інноваційної продукції в Україні за ключовими напрямами", - підкреслюють у МОН.
МОН проведе конкурсний добір серед ЗВО та наукових установ
У межах експериментального проєкту планують створити шість стартап-шкіл — інкубаторів — акселераторів. Для цього МОН проведе конкурсний добір серед ЗВО та наукових установ.
Основні критерії конкурсного добору для закладів вищої освіти та наукових установ:
- комерційна ефективність наукових, науково-технічних проєктів;
- наявність інноваційної інфраструктури на базі закладу вищої освіти, наукової установи;
- досвід співпраці з приватним сектором;
- потенціал розвитку екосистеми стартапів закладу вищої освіти, наукової установи з урахуванням пріоритетних державних потреб.
Конкурсний добір та старт реалізації проєкту заплановано на початок літа 2024 року.
"Мережа стартап-шкіл — інкубаторів-акселераторів допоможе в тестуванні наукових проєктів, пошуку та залученню інвесторів, наданні фінансової підтримки на початковому етапі розвитку стартапу. У подальшому планують залучити до проєкту якомога більше університетів та наукових установ всієї України", - наголошують у МОН.
У відомстві переконані, що створення потужної стартап-екосистеми серед ЗВО та наукових установ підсилить економічний потенціал країни та дасть студентам та науковцям можливість розвивати стартапи.
Нагадаємо, 23 квітня Рада прийняла в цілому законопроєкт 10177 щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті.
Джерело фото: ua.depositphotos.com