В Україні на базі університетів створять мережу "Стартап-школа - інкубатор - акселератор"

Кабінет Міністрів України підтримав експериментальний проєкт, що дозволить студентам втілювати в життя свої стартапи під час роботи або навчання.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Зазначається, що Уряд ухвалив постанову щодо запровадження експериментального проєкту зі створення мережі стартап-шкіл — інкубаторів — акселераторів на базі закладів вищої освіти та наукових установ.

Як повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук реалізація експериментального проекту триватиме протягом двох років.

"Проєкт посилить співпрацю університетів та науково-дослідних установ із бізнесом і сприятиме збільшенню частки наукоємних стартапів та інноваційної продукції в Україні за ключовими напрямами", - підкреслюють у МОН.

МОН проведе конкурсний добір серед ЗВО та наукових установ

У межах експериментального проєкту планують створити шість стартап-шкіл — інкубаторів — акселераторів. Для цього МОН проведе конкурсний добір серед ЗВО та наукових установ.

Основні критерії конкурсного добору для закладів вищої освіти та наукових установ:

комерційна ефективність наукових, науково-технічних проєктів;

наявність інноваційної інфраструктури на базі закладу вищої освіти, наукової установи;

досвід співпраці з приватним сектором;

потенціал розвитку екосистеми стартапів закладу вищої освіти, наукової установи з урахуванням пріоритетних державних потреб.

Конкурсний добір та старт реалізації проєкту заплановано на початок літа 2024 року.

"Мережа стартап-шкіл — інкубаторів-акселераторів допоможе в тестуванні наукових проєктів, пошуку та залученню інвесторів, наданні фінансової підтримки на початковому етапі розвитку стартапу. У подальшому планують залучити до проєкту якомога більше університетів та наукових установ всієї України", - наголошують у МОН.

У відомстві переконані, що створення потужної стартап-екосистеми серед ЗВО та наукових установ підсилить економічний потенціал країни та дасть студентам та науковцям можливість розвивати стартапи.

Нагадаємо, 23 квітня Рада прийняла в цілому законопроєкт 10177 щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті.

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