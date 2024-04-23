Рада прийняла закон щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій: що зміниться для студентів

23 квітня Рада прийняла в цілому законопроєкт 10177 щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті в цілому та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті в цілому. Під час голосування проєкт підтримали 306 депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Він зазначив, що тепер закон дозволяє студентам вибирати освітні програми, освітні заклади, які ці програми надають, а також типи, форми та тривалість навчання, компоненти програми та їх рівень складності.

"Простіше - тепер студент, а не група зможе обирати певну кількість предметів особисто. Це нас наближає до європейського рівня вищої освіти. P.S. Ще раз - заочну форму цим законом НЕ відміняють", - написав Железняк.

Що зміниться для студентів

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров додав, що студенти самі формуватимуть освітню траєкторію, регулюватимуть темп і тривалість навчання, а також - зможуть змінити спеціальність після року навчання.

Він навів приклад, що якщо студент ще не остаточно визначився зі спеціалізацією, він може вступити на міждисциплінарну програму "Соціальні науки", яка включає кілька напрямів, таких як соціологія, соціальна робота та політологія.

Після першого або другого року навчання, вирішивши, що політологія йому найбільш цікава, студент може зосередитись на цій спеціальності. Ті студенти, які вже мають чітке уявлення про свою спеціальність, можуть вступати прямо на вибраний напрям з самого початку.

Також студенти-контрактники самостійно визначатимуть тривалість навчання в університеті. Студент зможе пройти 4-річну бакалаврську програму за три роки або навпаки — поєднати навчання з роботою і завершити за 6–8 років.

"Адаптуємо українську освіту до європейських стандартів. У топових ЗВО Європи студенти навчаються саме за такою системою. Дякую народним депутатам за підтримку!", - додав Федоров.

Нагадаємо, 8 листопада 2023 Верховна рада прийняла закон, який регулює процедуру вступу до вищих навчальних закладів у 2024 році. Згідно з цим документом, починаючи з 2024 року, набір студентів на вечірню форму навчання припиняється. Зауважимо, у 2023 році абітурієнти могли подати загалом до двадцяти заяв у ВУЗ, з яких не більше п’яти заяв на бюджет. Для поступлення на безкоштовну форму навчання чи для переведення туди вступник мав набрати не менше ніж 130 балів.

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