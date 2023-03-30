Вступна кампанія 2023: в МОН назвали мінімальні бали для вступу на бюджет

Попри війну в Україні триває активна підготовка до вступної кампанії. У 2023 році абітурієнти зможуть подати до двадцяти заяв у сукупності, з яких не більше п’яти заяв на бюджет. Для поступлення на безкоштовну форму навчання чи для переведення туди вступник має набрати не менше ніж 130 балів.



Для здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету вступники складатимуть творчий конкурс. Проте, мінімальний конкурсний бал для вступу на бюджет може відрізнятися, залежно від обраної спеціальнсті, повідомляють у МОН.

Для того, щоб навчатися за рахунок держави за такими спеціальностями як "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія" і "Охорона здоров’я" абітурієн має набрати мінімум 150 балів.

Для таких спеціальностей як "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини", "Фармація", вступник має здобути мінімум 140 балів.

Конкурсний бал для вступу на контракт заклади вищої освіти визначають самостійно.

Цьогоріч, ключовим інструментом вступної кампанії стає особистий електронний кабінет вступника, що надає можливість швидко і у зручному для вступника місці та часі, в дистанційному режимі внести необхідні дані для подання заяв як на вступні випробування у закладі освіти, так і на участь у конкурсному відборі. Для підтвердження вибору місця навчання достатньо буде визначитися в електронному кабінеті.

Нагадаємо, що ще у жовтні Кабінет міністрів затвердив особливий порядок зарахування до ВНЗ вступників з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів: їх зможуть зараховувати й без документа, що посвідчує особу.