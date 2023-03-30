Вступительная кампания 2023 года: в МОН назвали минимальные баллы для поступления в бюджет

Несмотря на войну, в Украине продолжается активная подготовка к вступительной кампании. В 2023 году абитуриенты смогут подать до двадцати заявлений в совокупности, из которых не больше пяти заявлений в бюджет. Для поступления на бесплатную форму обучения или для перевода туда поступающий должен набрать не менее 130 баллов.

Для получения профессионального высшего образования за счет государственного или местного бюджета поступающие будут составлять творческий конкурс. Однако минимальный конкурсный балл для поступления на бюджет может отличаться в зависимости от выбранной специальности, сообщают в МОН.

Для того чтобы учиться за счет государства по таким специальностям как "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия" и "Здравоохранение" абитуриен должен набрать минимум 150 баллов.

Для таких специальностей как "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Фармация", поступающий должен получить минимум 140 баллов.

Конкурсный балл для вступления на контракт заведения высшего образования определяют самостоятельно.

В этом году ключевым инструментом вступительной кампании становится личный электронный кабинет абитуриента, предоставляющий возможность быстро и в удобном для поступающего месте и времени, в дистанционном режиме внести необходимые данные для подачи заявлений как на вступительные испытания в учебном заведении, так и на участие в конкурсном отборе. Для подтверждения выбора места учебы достаточно будет определиться в электронном кабинете.

Напомним, что еще в октябре Кабинет министров утвердил особый порядок зачисления в вузы поступающих из оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов: их смогут засчитывать и без документа, удостоверяющего личность.