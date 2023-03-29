В Украине окончательно утвердили порядок поступления в вузы в 2023 году

Министерство юстиции 28 марта зарегистрировало приказы Министерства образования и науки о порядках приема в 2023 году на обучение для получения высшего образования и на обучение в учреждениях профессионального высшего образования, утвержденные 15 марта.

Как сообщают в МОН, ключевым инструментом вступительной кампании 2023 года становится личный электронный кабинет абитуриента, предоставляющий возможность быстро и в удобном для поступающего месте и времени, в дистанционном режиме внести необходимые данные для подачи заявлений как на вступительные экзамены в учебном заведении, так и на участие в конкурсном отборе. Для подтверждения выбора места учебы достаточно будет определиться в электронном кабинете.

Для получения профессионального высшего образования за счет государственного или местного бюджета поступающие будут проходить творческий конкурс (для определенного перечня специальностей) или же собеседование по одному или двум предметам. Для тех, кто планирует обучаться за средства физических или юридических лиц, предусмотрено поступление на основании рассмотрения мотивационных писем.

Будущие младшие бакалавры и бакалавры (магистры медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления) будут сдавать творческий конкурс на художественные и спортивные специальности, а на все другие специальности будут проходить национальный мультипредметный тест.

Поступающих в магистратуру будут зачислять по результатам единого вступительного экзамена, единого профессионального вступительного экзамена или профессионального экзамена в учебном заведении для поступления на другие специальности.

В Минобразования подчеркивают, что были сохранены все предусмотренные законами льготы и льготные категории, в частности для жителей временно оккупированных территорий. Поступающие, зарегистрированные и находящиеся на этих территориях, смогут пройти процедуры вступительной кампании дистанционно и заключить договор об учебе в течение трех месяцев после начала обучения.

В профильном ведомстве указывают, что применение льгот для жителей с территорий активных и возможных боевых действий будет определено в мае "с учетом развития военно-политической ситуации в Украине".

Напомним, что еще в октябре Кабинет министров утвердил особый порядок зачисления в вузы поступающих из оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов: их смогут зачислять и без документа, удостоверяющего личность, или военно-учетного документа, но с последующим обязательством все же оформить их.

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