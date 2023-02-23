Вступительная кампания-2023: какие экзамены будут обязательными для выпускников

Верховная Рада во время заседания 23 февраля поддержали правительственный законопроект, определяющий формат вступительной кампании в 2023 году. Парламент уволил 11-классников от составления ГНА. Вместо ВНО абитуриенты снова будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ).

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Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт, уточнив, что "за" проголосовали 285 депутатов.

Он разъяснил, что НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных предмета : украинский язык и математика. Третий предмет абитуриент может выбрать из перечня доступных: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия.

"Очень важно, что тестирование будет проходить в течение одного дня. Безопасность была, есть и будет на первом месте", - добавил Шкарлетт.

Ранее Министерство образования и науки Украины подготовило соответствующий приказ, которым ведомство отменит ГНА.

Напомним, в 2022 году требования к абитуриентам также смягчали. Да, Министерство здравоохранения решило отменить повышенные требования до минимального значения количества баллов для отнесения в медицинские вузы. Более того, порог, который необходимо преодолеть, чтобы поступить в медвуз, снизили до 100 баллов.