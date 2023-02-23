Вступна кампанія-2023: які іспити будуть обов'язковими для випускників

Верховна Рада під час засідання 23 лютого підтримали урядовий законопроєкт, який визначає формат вступної кампанії у 2023 році. Парламент звільнив 11-класників від складання ДПА. Замість ЗНО абітурієнти знову складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ).

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Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, уточнивши, що "за" проголосували 285 депутатів.

Він роз'яснив, що НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові предмети: українська мова і математика. Третій предмет абітурієнт може обрати із переліку доступних: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

"Надважливо, що тестування відбуватиметься протягом одного дня. Безпека була, є і буде на першому місці",- додав Шкарлет.

Раніше Міністерство освіти і науки України підготувало відповідний наказ, яким відомство скасує ДПА.

Нагадаємо у 2022 році вимоги до абітурієнтів також пом'якшували. Так, Міністерство охорони здоров'я вирішило скасувати підвищені вимоги до мінімального значення кількості балів для зарахування до медичних вишів. Більше того, "поріг", який необхідно подолати, щоби вступити до медвузу, знизили до 100 балів.