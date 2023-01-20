Вступительная кампания-2023: Минобразования предлагает снова провести мультитест как альтернативу ВНО

Министерство образования и науки представило проект порядка приема в вузы в 2023 году. При поступлении в заведения высшего образования предлагают снова альтернативу ВНО в виде мультитеста.

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Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"Сегодня единым инструментом вступления является внешнее независимое оценивание, но, принимая во внимание ситуацию с безопасностью, мы моделируем максимально безопасное поступление, принимаем во внимание мнение родителей и абитуриентов, и подаем на рассмотрение Верховной Рады совместно согласованную модель приема в рамках усовершенствованного национального мультипредметного теста по вступлению", - отметил он.

По его словам, усовершенствованный национальный мультипредметный тест будет состоять из двух обязательных предметов: украинский язык и математика,а также одного предмета на выбор: история Украины, иностранный язык (английский, французский, немецкий или испанский язык), физика, химия или биология.

Продолжительность тестирования будет 180 минут, в него войдут три блока предметов, а время можно будет распределять по блокам самостоятельно.

По украинскому языку, истории Украины, химии и биологии будет по 30 тестовых заданий, по иностранным языкам – 32 задания, по математике – 22 задания и по физике – 20 заданий.

Новацией 2023 года при сдаче НМТ будет то, что вводится минимальный проходной бал, который будет равен не меньше 10% для каждого предмета, в зависимости от максимального количества баллов, которое будет предложено в том или ином варианте теста.

Регистрация на тест будет стартовать в апреле.

Напомним, Верховная Рада отменила проведение в 2022 году государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания. Вместо этого был национальный мультипредметный тест.