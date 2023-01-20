Вступ-2023: Міносвіти пропонує знову провести мультитест як альтернативу ЗНО

Міністерство освіти і науки представило проект порядку прийому до вишів у 2023 році. Під час вступу до закладів вищої освіти пропонують знову альтернативу ЗНО у вигляді мультитесту.

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Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, пише агентство "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні єдиним інструментом вступу є зовнішнє незалежне оцінювання, але з огляду на ситуацію з безпекою ми моделюємо максимально безпечний вступ, враховуємо думку батьків і абітурієнтів і подаємо на розгляд Верховної Ради спільно узгоджену модель прийому в рамках удосконаленого національного мультипредметного тесту зі вступу", - зазначив він.

За його словами, вдосконалений національний мультипредметний тест складатиметься з двох обов'язкових предметів: українська мова та математика, а також одного предмета на вибір: історія України, іноземна мова (англійська, французька, німецька або іспанська мова), фізика, хімія або біологія.

Тривалість тестування буде 180 хвилин, до нього ввійдуть три блоки предметів, а час можна буде розподіляти за блоками самостійно.

З української мови, історії України, хімії та біології буде по 30 тестових завдань, з іноземних мов – 32 завдання, з математики – 22 завдання та з фізики – 20 завдань.

Новацією 2023 року під час складання мультипредметного тесту буде те, що запроваджується мінімальний прохідний бал, який дорівнює не менше ніж 10% для кожного предмета, залежно від максимальної кількості балів, що буде запропоновано в тому чи іншому варіанті тесту.

Реєстрація на тест стартуватиме у квітні.

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала проведення у 2022 році державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування. Натомість був національний мультипредметний тест.