Рада приняла закон о развитии индивидуальных образовательных траекторий: что изменится для студентов

23 апреля Совет принял в целом законопроект 10177 о развитии индивидуальных образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании в целом и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании в целом. В ходе голосования проект поддержали 306 депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Он отметил, что теперь закон позволяет студентам выбирать образовательные программы, образовательные учреждения, предоставляемые этими программами, а также типы, формы и продолжительность обучения, компоненты программы и их уровень сложности.

"Проще – теперь студент, а не группа сможет выбирать определенное количество предметов лично. Это нас приближает к европейскому уровню высшего образования. PS Еще раз – заочную форму этим законом не отменяют", - написал Железняк.

Что изменится для студентов

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров добавил, что студенты сами будут формировать образовательную траекторию, регулировать темп и продолжительность обучения, а также смогут изменить специальность после года обучения.

Он привел пример, что если студент еще не окончательно определился со специализацией, он может поступить на междисциплинарную программу "Социальные науки", которая включает в себя несколько направлений, таких как социология, социальная работа и политология.

После первого или второго года обучения, решив, что политология наиболее интересна ему, студент может сосредоточиться на этой специальности. Те студенты, которые уже имеют ясное представление о своей специальности, могут поступать прямо на выбранное направление с самого начала.

Также студенты-контрактники будут самостоятельно определять продолжительность обучения в университете. Студент сможет пройти 4-летнюю бакалаврскую программу за три года или наоборот - объединить обучение с работой и завершить за 6-8 лет.

"Адаптируем украинское образование к европейским стандартам. В топовых ЗВО Европы студенты учатся именно по такой системе. Спасибо народным депутатам за поддержку!", - добавил Федоров.

Напомним, 8 ноября 2023 года Верховная рада приняла закон, регулирующий процедуру поступления в высшие учебные заведения в 2024 году. Согласно этому документу, начиная с 2024 года набор студентов на вечернюю форму обучения прекращается. Заметим, в 2023 году абитуриенты могли подать в общей сложности до двадцати заявлений в ВУЗы, из которых не более пяти заявлений на бюджет. Для поступления на бесплатную форму обучения или для перевода туда поступающий должен был набрать не менее 130 баллов.

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