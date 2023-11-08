В Украине отменили заочную и вечернюю формы обучения в университетах

Верховная рада приняла закон, регулирующий процедуру поступления в высшие учебные заведения в 2024 году. Согласно этому документу, начиная с 2024 года набор студентов на вечернюю и заочную формы обучения прекращается.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Указанный законопроект получил поддержку 285 народных депутатов.

В тексте закона указывается, что в период с 2022 по 2024 годы зачисление на обучение в вузе будет производиться в особом порядке.

Также закон предусматривает, что конкурсный отбор абитуриентов будет производиться на основе результатов внешнего независимого оценивания 2021 года или вступительных экзаменов в период с 2022 по 2024 годы.

Для поступления абитуриенты должны будут сдать экзамены по украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету по их выбору (физика, химия, биология, иностранный язык, география, украинская литература и т.п.).

Кроме этого, начиная с 2024 года, не будет проводиться набор студентов для получения степеней бакалавра и магистра в вечерней и заочной формах обучения, а также для получения степени младшего бакалавра.

Согласно этому закону, учащиеся, успешно завершающие каждый уровень полного общего среднего образования, больше не обязаны проходить государственную итоговую аттестацию.

Однако закон предусматривает, что для учащихся, оканчивающих начальную школу в 2024 году, будет испытана система государственной итоговой аттестации в режиме пилотирования.

Заметим, в 2023 году абитуриенты могли подать в общей сложности до двадцати заявлений в ВУЗы, из которых не более пяти заявлений на бюджет. Для поступления на бесплатную форму обучения или для перевода туда поступающий должен был набрать не менее 130 баллов.