Онлайн-институт Projector предлагает бесплатные курсы для украинок со статусом ВПО

Украинский онлайн-институт Projector Foundation объявляет набор на онлайн-курсы для женщин в сфере креативных и IT-индустрий. Эта инициатива отмечается как первый этап проекта, направленного на приобретение профессиональных навыков и поддержку карьерных возможностей для украинок.

Об этом сообщает DOU.

Projector приглашает на обучение 1000 женщин. Среди доступных курсов включены Golang Beginning, IT Project Management, QA Engineer, Python Beginning, Mobile Apps Design, Web Design Beginning и UX Design Beginning.

Заявку на участие в конкурсе могут подавать безработные женщины-переселенки и внутренне перемещенные женщины, достигшие 18 лет.

По словам представителей Projector Foundation, для подачи заявки необходимо предъявить документ, подтверждающий статус перемещенного лица (в соответствии с законодательством страны пребывания) или внутриперемещенного лица (справка ВПЛ).

Подать заявку можно до 23:00 14 ноября 2023 года по ссылке.

Напомним, в середине октября украинский онлайн-институт Projector выходит на польский рынок. Сумма инвестиций для экспансии – $100 000 до выхода на самоокупаемость.

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