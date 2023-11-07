АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Образование
Дата публикации

Онлайн-институт Projector предлагает бесплатные курсы для украинок со статусом ВПО

Онлайн-институт Projector предлагает бесплатные курсы для украинок со статусом ВПО
Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Украинский онлайн-институт Projector Foundation объявляет набор на онлайн-курсы для женщин в сфере креативных и IT-индустрий. Эта инициатива отмечается как первый этап проекта, направленного на приобретение профессиональных навыков и поддержку карьерных возможностей для украинок.

Об этом сообщает DOU.

Projector приглашает на обучение 1000 женщин. Среди доступных курсов включены Golang Beginning, IT Project Management, QA Engineer, Python Beginning, Mobile Apps Design, Web Design Beginning и UX Design Beginning.

Фото 2 — Онлайн-институт Projector предлагает бесплатные курсы для украинок со статусом ВПО

Заявку на участие в конкурсе могут подавать безработные женщины-переселенки и внутренне перемещенные женщины, достигшие 18 лет.

По словам представителей Projector Foundation, для подачи заявки необходимо предъявить документ, подтверждающий статус перемещенного лица (в соответствии с законодательством страны пребывания) или внутриперемещенного лица (справка ВПЛ).

Подать заявку можно до 23:00 14 ноября 2023 года по ссылке.

Напомним, в середине октября украинский онлайн-институт Projector выходит на польский рынок. Сумма инвестиций для экспансии – $100 000 до выхода на самоокупаемость.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко