АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Освіта
Дата публікації

Онлайн-інститут Projector пропонує безкоштовні курси для українок зі статусом ВПО

Онлайн-інститут Projector пропонує безкоштовні курси для українок зі статусом ВПО
Ілюстрація: ua.depositphotos.com

Український онлайн-інститут Projector Foundation оголошує набір на онлайн-курси для жінок в сфері креативних та IT-індустрій. Ця ініціатива відзначається як перший етап проєкту, спрямованого на набуття професійних навичок та підтримку кар'єрних можливостей для українок.

Про це повідомляє DOU.

Projector запрошує на навчання 1000 жінок. Серед доступних курсів включено Golang Beginning, IT Project Management, QA Engineer, Python Beginning, Mobile Apps Design, Web Design Beginning та UX Design Beginning.

Фото 2 — Онлайн-інститут Projector пропонує безкоштовні курси для українок зі статусом ВПО

Заявку на участь у конкурсі можуть подавати безробітні жінки-переселенки та внутрішньо переміщені жінки, які досягли віку 18 років.

За словами представників Projector Foundation, для подачі заявки необхідно пред'явити документ, що підтверджує статус переміщеної особи (відповідно до законодавства країни перебування) або внутрішньо переміщеної особи (довідка ВПО).

Подати заявку можна до 23:00 14 листопада 2023 року за посиланням.

Нагадаємо, у середині жовтня український онлайн-інститут Projector виходить на польський ринок. Сума інвестицій для експансії – $100 000 до виходу на самоокупність. 

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко