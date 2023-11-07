Онлайн-інститут Projector пропонує безкоштовні курси для українок зі статусом ВПО

Український онлайн-інститут Projector Foundation оголошує набір на онлайн-курси для жінок в сфері креативних та IT-індустрій. Ця ініціатива відзначається як перший етап проєкту, спрямованого на набуття професійних навичок та підтримку кар'єрних можливостей для українок.

Про це повідомляє DOU.

Projector запрошує на навчання 1000 жінок. Серед доступних курсів включено Golang Beginning, IT Project Management, QA Engineer, Python Beginning, Mobile Apps Design, Web Design Beginning та UX Design Beginning.

Заявку на участь у конкурсі можуть подавати безробітні жінки-переселенки та внутрішньо переміщені жінки, які досягли віку 18 років.

За словами представників Projector Foundation, для подачі заявки необхідно пред'явити документ, що підтверджує статус переміщеної особи (відповідно до законодавства країни перебування) або внутрішньо переміщеної особи (довідка ВПО).

Подати заявку можна до 23:00 14 листопада 2023 року за посиланням.

Нагадаємо, у середині жовтня український онлайн-інститут Projector виходить на польський ринок. Сума інвестицій для експансії – $100 000 до виходу на самоокупність.

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