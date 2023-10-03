Український онлайн-інститут Projector виходить на ринок Польщі

У середині жовтня український онлайн-інститут Projector виходить на польський ринок. Сума інвестицій для експансії – $100 000 до виходу на самоокупність.

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що Польща – перша для Projector країна на міжнародному ринку.

Офіційною датою виходу на сусідній ринок стане 17 жовтня 2023-го. Тоді відбудеться панельна дискусія у Варшаві в партнерстві з Google for Startup Campus.

До моменту виходу на самоокупність вартість експансії Польщі у Projector оцінюють у $100 000.

Протягом жовтня-грудня 2023-го у планах зібрати викладачів та першу групу студентів до 20 осіб. Також Projector запустить інтенсив до 50 людей.

У Польщі Projector сфокусується на вивченні програми онлайн з акцентом на практиці.

Першими для поляків стануть доступні курси та воркшопи з User Experience та Web Design для початківців. Пізніше додадуть навчальні програми й для спеціалістів з вищим рівнем знань. Освітні програми проходитимуть польською та англійською мовами.

Крім того, у планах Projector у 2024 році вийти на ринки країн Східної Європи та Латинської Америки

ДОВІДКА:

У 2015 році Projector запустили Олександр Трегуб та Михайло Рибачук. Згодом у ролі кофаундера долучився й Олександр Іванов. До 2020-го компанія мала офлайн- та онлайн-школи. З початком пандемії коронавірусу всі курси мігрували в інтернет.

Протягом 2022-го компанія запустила 24 нові навчальні програми та випустила 5500 студентів. Команда зросла майже удвічі – до 150 фахівців. Виторг Projector у 2022 році, за оцінкою Forbes – 90–120 млн грн.

У 2023-му Projector пропонує понад 120 програм, які поділені на вісім факультетів: реклама, розробка та наука про дані, графічний дизайн, дизайн інтерфейсів, менеджмент, маркетинг, візуальне мистецтво та гуманітарний факультет.