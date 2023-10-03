Украинский онлайн-институт Projector выходит на рынок Польши

В середине октября украинский онлайн-институт Projector выходит на польский рынок. Сумма инвестиций для экспансии – $100 000 до выхода на самоокупаемость.

Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что Польша – первая для Projector страна на международном рынке.

Официальной датой выхода на соседний рынок станет 17 октября 2023 года. Тогда состоится панельная дискуссия в Варшаве в партнерстве с Google for Startup Campus.

К моменту выхода на самоокупаемость стоимость экспансии Польши в Projector оценивается в $100 000.

В течение октября-декабря 2023 в планах собрать преподавателей и первую группу студентов до 20 человек. Также Projector запустит интенсив до 50 человек.

В Польше Projector сфокусируется на изучении программы онлайн с акцентом на практике.

Первыми для поляков станут доступные курсы и воркшопы из User Experience и Web Design для начинающих. Позже добавят обучающие программы и для специалистов с более высоким уровнем знаний. Образовательные программы будут проходить на польском и английском языках.

Кроме того, в планах Projector в 2024 году выйти на рынки стран Восточной Европы и Латинской Америки

СПРАВКА:

В 2015 году Projector запустили Александра Трегуба и Михаила Рыбачука. Вскоре в качестве кофаундера присоединился и Александр Иванов. До 2020-го компания имела офлайн-и онлайн-школы. С началом пандемии коронавируса все курсы мигрировали в интернет.

В течение 2022 года компания запустила 24 новых учебных программы и выпустила 5500 студентов. Команда выросла почти вдвое – до 150 специалистов. Выручка Projector в 2022 году, по оценке Forbes – 90–120 млн грн.

В 2023-м Projector предлагает более 120 программ, разделенных на восемь факультетов: реклама, разработка и наука о данных, графический дизайн, дизайн интерфейсов, менеджмент, маркетинг, визуальное искусство и гуманитарный факультет.