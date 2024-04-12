Міносвіти відновило формульний підхід до розподілу бюджетних коштів між університетами

Міністерство освіти і науки України відновило формульний принцип у розподілі бюджетного фінансування між закладами вищої освіти. Відтепер розмір виділених державних коштів для кожного університету визначатимуть з огляду на 5 основних критеріїв, яким має відповідати заклад освіти.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Йдеться про такі показники:

контингент студентів — загальна кількість тих, хто навчається за кошти державного бюджету;

наукова практика / діяльність — кількість коштів (приведено на одного працівника), які ЗВО заробив від надання науково-технічних, консультаційних послуг або отримав у формі грантів на наукові розробки;

інтернаціоналізація — місце в міжнародних рейтингах та/або участь у європейських проєктах Еразмус+;

працевлаштування — відсоток випускників, які працевлаштовані (дані від Пенсійного фонду);

регіональний коефіцієнт — для підтримання закладів освіти найбільш вразливих, нині прифронтових регіонів.

За словами заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького, формульний підхід удосконалює механізм розподілу державних коштів між університетами, адже він є прозорим, зрозумілим і справедливим.

"Формула має в основі математичний алгоритм і фактично відображає результати освітньої, наукової та міжнародної діяльності університету", — коментує він нововведення.

Одним із ключових критеріїв у розподілі державних коштів на ЗВО буде контингент студентів, тобто кількість вступників, які обрали навчання в конкретному ЗВО на державному замовленні.

"Таким чином ми робимо крок до реалізації важливого принципу управління в системі вищої освіти — "гроші ходять за студентом". Тобто державне фінансування залежить не від того, скільки потенційно міг би забезпечити той чи інший ЗВО, а від реальної кількості студентів, які обрали саме цей університет, виборовши право на навчання за кошти державного бюджету. Така модель допоможе підвищити адресність використання державних коштів", — додав Винницький.

У МОН нагадали, що формульний підхід розподілу фінансування між ЗВО був розроблений ще у 2019 році та застосований із 2020-го. Утім, цей механізм розподілу коштів між університетами був тимчасово призупинений з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Нагадаємо, як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у 2024 році виплати українським освітянам буде підвищено на 21% - видатки бюджету на освіту перевищать 170 млрд грн. Це на 20 млрд грн більше в порівнянні з 2023 роком.