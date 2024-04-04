Чи має профтехнічна освіта переваги перед вищою - дослідження Education.ua

Напередодні вступної кампанії 2024 року освітній портал Education.ua дослідив, чи має профтехнічна освіта переваги перед вищою, а також як оплачуються професії, здобуті в ПТУ.

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Про це повідомили в Education.ua.

За даними Державної служби статистики, у 2023 році до закладів професійно-технічної освіти вступило 99,9 тисяч осіб проти 250,1 тисячі абітурієнтів закладів вищої освіти. Ця тенденція зберігалася й у попередні роки.

Статистика кількості вступників до професійно-технічних та закладів вищої освіти за роками. Інфографіка: Education.ua

Вступники віддають перевагу вищій освіті. На цей вибір впливають як особисті вподобання вступників, так і певні міфи, які оточують профтехнічну освіту, зокрема непрестижність освіти та низький заробіток представників цих професій.

Як здобути професію за 1,5 року замість 4 років та інші переваги профтехнічної освіти

Щоб вивчитися на бакалавра, треба витратити 4 роки на навчання у закладі вищої освіти. Водночас здобути професію у професійно-технічному училищі можна за 1–3 роки: тривалість залежить від рівня попередньої освіти, тобто чи людина йде навчатися після 9 чи 11 класів, а також від самої професії. Наприклад, вступник, який закінчив 11 класів та має повну загальну середню освіту, може здобути професію електрогазозварника за 1,5 року.

Тривалість здобуття освіти. Ілюстрація: Education.ua

Ще одна із переваг професійно-технічної освіти — законом передбачено, що людина може здобути безоплатно більше ніж одну професійну освіту та опанувати кілька спеціальностей впродовж життя. Для вищої освіти така розкіш не доступна: безоплатно один рівень вищої освіти (бакалавра, магістра) можна здобути лише один раз.

Також у закладах профтехнічної освіти значно більше бюджетних місць, у той час, як бюджет для рівня вищої освіти скорочують у 2024 році.

Руйнівники міфів: як заробляють випускники ПТУ

Один із міфів, який оточує профтехнічну освіту, пов’язаний з низьким заробітком цих спеціалістів. Для порівняння середніх заробітних плат наведено по 5 найпопулярніших професій, які можна опанувати в ПТУ та ЗВО.

Розмір середньої заробітної плати у березні 2024 року. Інфографіка: Education.ua

Очевидно, що для українського ринку праці рівень вищої освіти не є запорукою високих доходів. Рівень заробітної плати залежить від професії та вмінь самого спеціаліста.

Порівняння попиту на спеціалістів цих професій у березні 2024 року також демонструє, що немає кардинальної різниці між попитом на спеціалістів робітничих професій та спеціалістів з вищою освітою.

Попит на спеціалістів різних професій, березень 2024. Інфографіка: Education.ua

Також попереднє дослідження Education.ua та Work.ua продемонструвало, що 59 % респондентів-роботодавців не звертають уваги на заклад освіти, у якому навчався співробітник. І більшість роботодавців не цікавляться, чи є у співробітника вища освіта за спеціальністю.

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Яскравий приклад: юрист VS слюсар

Питання престижності освіти турбує багатьох вступників кожного року. Це демонструє десятка найпопулярніших спеціальностей серед вступників — щороку до списку входять такі спеціальності, як "Право", "Економіка" та "Менеджмент". За результатами вступної кампанії 2023 року, спеціальність "Право" — найбажаніша серед вступників до закладів вищої освіти (абітурієнти подали 50 970 заяв на цю спеціальність) при середній вартості навчання у 25 124 грн за 1 рік навчання в університеті.

Натомість більшість студентів ПТУ навчаються за рахунок держави. За словами Сергія Притоманова, віце-президента Інституту професійних кваліфікацій, на контракті за останні декілька років навчається не більш ніж 7-8% від загальної кількості вступників. Якщо абітурієнт вступає до ПТУ, де вже вичерпаний ліміт бюджетників, то матиме платити орієнтовно 8 000-9 000 грн за рік навчання.

Щоб здобута освіта окупила себе, випускникам потрібно пропрацювати деякий час за спеціальністю. У змодельованій ситуації, у якій випускник одразу має середню заробітну плату у своїй професії, знадобиться стільки часу, щоб окупити вартість навчання:

Юрист: середня вартість навчання в Україні на юриста становить 25 124 грн за 1 рік навчання та 100 496 грн за 4 роки бакалаврату. Отже, при середній заробітній платі юриста у 20 000 грн вартість навчання можна окупити за 5 місяців.

Слюсар-сантехнік : орієнтовна вартість навчання становить 9 000 грн (за даними Луцького вищого професійного училища будівництва і архітектури), отже вступник на базі повної загальної середньої освіти, який опанує програму за 1 рік, окупить своє навчання за 1,5 тижня.

Приблизна окупність професій юриста та слюсаря. Інфографіка: Education.ua

Хоч середня заробітна плата юриста та слюсаря однакова й становить 20 000 гривень станом на березень 2024 року, втім вона відрізняється на рівнях кар’єрних сходинок: адже для юриста відкриваються також управлінські позиції. Вступникам також варто знати, що попит на робітничі професії постійно зростає, отже для випускників профтехів завжди знайдеться робоче місце. Наприклад, за даними Work.ua, категорія "Робочі спеціальності, виробництво" є лідером за кількістю вакансій.