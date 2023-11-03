У кожній країні та містах будують приміщення, будинки та інші споруди. Тому на ринку праці є велика потреба у фахівцях-будівельниках, інженерах, покрівельниках, електромонтажниках, малярах, плиточниках та інших працівниках, які займаються будівництвом.

Будівельник – це спеціаліст з технічним складом розуму, який займається зведенням, ремонтом та обслуговуванням будівель, споруд та інфраструктури, використовуючи різні будівельні матеріали, техніку та технології.

Що робить будівельник

Крім вище зазначених функцій будівельник також займається плануванням будмайданчика, розрахунками, читанням креслень, закупівлею матеріалів, управлінням робітниками, контролем якості робіт, дотриманням безпеки та термінів будівництва. Крім того, будівельник може брати участь у проектуванні та консультуванні клієнтів.

Робота будівельника дуже затребувана у всьому світі, а в умовах війни в Україні та майбутньої відбудови, робота будівельника буде мати великий попит. Тому, ймовірно, послуги цих фахівців виростуть в ціні, що дасть можливість їм ще більше заробляти. Слід врахувати, що попит на будівельників навесні і влітку набагато вище, ніж в холодну пору року.

Яка зарплата у будівельника

Часто будівельникам платять після виконання роботи, але все залежить від домовленості із замовником.

Середня зарплата будівельника в Україні складає 24 000 грн / міс. В цілому, в залежності від досвіду, будівельники можуть заробляти більше.

Плюси та мінуси в роботі будівельника

Плюси Мінуси “Швидкі” гроші. Будівельники можуть отримувати зарплату кожного дня, тому це можна вважати “швидкими” грошима. Також можна взяти в роботу невеликий проєкт, за який ви теж швидко отримаєте гроші. Тяжка робота з ризиками травмування. Можна відкрити підприємство і працювати на себе. Інколи є недоброчесні замовники, які вчасно не виплачують заробітну плату. Стабільний попит на ринку забезпечує постійний заробіток. Доведеться працювати у будь-яку погоду та пору року.

Як стати будівельником

Щоб оволодіти тією чи іншою будівельною спеціальністю, іноді досить вчитися ремеслу на будівельному майданчику у досвідчених майстрів. Але для більш високооплачуваної роботи краще здобути середню спеціальну освіту. А наявність вищої освіти стане перевагою для тих, хто бажає здобувати кар'єрний ріст.

Для якісного виконання будівельних робіт фахівцям в цій сфері потрібно знати специфіку застосування і використання професійних інструментів і технологій з дотриманням правил безпеки.

Наразі на ринку праці є велика кількість універсальних фахівців, які можуть робити кілька видів робот. Таким будівельникам будуть платити більш високу заробітну плату.

Де вчитись на будівельника

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю “Будівництво та цивільна інженерія” можна на сайті “Вступ.ОСВІТА.UA” за посиланням.

Також можна звернутись у Державний центр зайнятості у своєму місті та отримати сертифікат на навчання за фахом.

Які навички потрібні для роботи будівельником

Будівельник повинен мати такі навички:

Технічні навички . Володіння інструментами, технікою та технологіями будівництва, а також уміння читати креслення та розуміти технічну документацію.

Володіння інструментами, технікою та технологіями будівництва, а також уміння читати креслення та розуміти технічну документацію. Безпека. Розуміння та дотримання правил безпеки на будівництві, турбота про власну безпеку та безпеку оточуючих.

Розуміння та дотримання правил безпеки на будівництві, турбота про власну безпеку та безпеку оточуючих. Управління проектом. Організація робочих процесів, управління бригадою та делегування завдань, планування та дотримання термінів.

Організація робочих процесів, управління бригадою та делегування завдань, планування та дотримання термінів. Комунікативні навички. Вміння ефективно спілкуватися із замовниками, командою, постачальниками та іншими учасниками проекту.