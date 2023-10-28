У Держслужбі зайнятості розповіли про ріст числа вакансій на ринку: які сфери потребують працівників найбільше

У Державній службі зайнятості зазначають, що починаючи з цьогорічної весни на ринку праці України відбувається поступове зростання кількості вакансій. Як ідеться у повідомленні відомства, це спостерігається як на сайтах з пошуку роботи, так і в самій службі зайнятості.

Зокрема, у вересні у її базі даних налічувалося 103 тисяч вакансій (у липні – 83 тисячі). Зростання попиту роботодавців на працівників у ДСЗ бачать наслідком поступового відновлення економічної активності.

У регіональному розрізі найбільша кількість вакансій зареєстрована в службі зайнятості Києва (11 тисяч), Львівської області (теж 11 тисяч), Дніпропетровської (5 тисяч), Київської та Одеської (по 4 тисячі) областей.

В середньому по Україні сьогодні на одне вільне робоче місце претендує два шукачі роботи (на цю ж дату минулого року – дев'ять людей). Натомість у Львівській області та Києві кількість вакансій суттєво перевищує чисельність осіб, які шукають роботу за сприяння служби зайнятості. Найбільший дефіцит кадрів спостерігається у переробній промисловості та будівництві.

Кого шукають роботодавці

Загалом найбільший попит на українському ринку праці, як і до війни, зберігається на представників робітничих професій та сфери торгівлі. За видами економічної діяльності найбільше вакансій налічувалася на підприємствах переробної промисловості (20%); в оптовій та роздрібній торгівлі (16%); у сфері освіти (10%); на транспорті та пошті (10%); у сфері охорони здоров'я та наданні соціальної допомоги (8%).

У професійному розрізі найбільше вакансій роботодавцями було подано для працевлаштування:

- кваліфікованих робітників з інструментом (21%): швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісного транспорту, пекар, столяр, маляр;

- робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (18%): водій, оператор/машиніст котельні, токар, тракторист, оператор заправних станцій, дорожній робітник, машиніст екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник, оператор верстатів, машиніст крана;

- працівників сфери торгівлі та послуг (15%): продавець продовольчих та непродовольчих товарів, продавець-консультант, кухар, охоронник, офіціант, бармен, бариста, молодша медична сестра, соціальний робітник, перукар;

- професіоналів (14%): вчитель, вихователь, фармацевт, лікар загальної практики-сімейний лікар, інженер, практичний психолог.

При цьому, як вказують у ДСЗ, зі зростанням кількості вакансій поступово загострюється дефіцит кадрів за окремими професіями. Там прогнозують, що враховуючи значні обсяги міграції населення за кордон, ринок праці вже найближчим часом зіткнеться з дефіцитом робочої сили.

Нагадаємо також, що згідно з результатами дослідження Європейської Бізнес Асоціації, у 2024 році не збираються скорочувати персонал 80% бізнесів, а планують відкривати нові вакансії 65%.

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