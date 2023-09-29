В Україні запустили сайт вакансій керівніків держпідприємств: можна просто податися й чекати

Фонд державного майна запустив у тестовому режимі автоматизовану систему "‎Кадровий резерв ФДМУ"‎, що має стати ключовим інструментом для ефективного пошуку професійних кандидатів на керівні посади державних підприємств.

Як зазначається у повідомленні фонду, система розроблена офісом цифрової трансформації ФДМ у співпраці з іншими його підрозділами. Відтепер на сайті hr.spfu.gov.ua кожен громадянин може переглянути актуальну інформацію щодо вакансій керівників компаній, які знаходяться в держуправлінні.

Більше того, будь-хто зможе через цю систему подати анкету кандидата в електронному вигляді та потрапити до кадрового резерву, отримуючи пропозиції відповідно до вказаних побажань від фонду.

"Запровадження нового механізму – це можливість підвищити ефективність та якість управління державними активами України, а також уникнути корупційних ризиків. Впровадження системи має допомогти Фонду держмайна залучити менеджерів, які відповідають сучасним викликам та гарантують стабільний розвиток і прибуток держпідприємствам", - зазначають у ФДМ.

Зазначається, що система дозволяє провести конкурентний відбір, гарантуючи, що лише найкращі кандидати з достатнім рівнем професійних знань, досвіду та лідерських якостей будуть включені до кадрового резерву.

Маючи резерв, Фонд держмайна зможе швидко знайти необхідного кандидата на вакантну посаду директора того чи іншого підприємства, що допоможе уникнути перерв у його роботі та забезпечить стабільне функціонування.

Відбір кандидатів у системі буде ґрунтуватися на об'єктивних критеріях, таких як професійність, лідерські якості, управлінський потенціал тощо: це дозволить забезпечити прозорий та справедливий відбір кандидатів без впливу суб'єктивних факторів.

Завдяки інтеграції з державними реєстрами первинна перевірка претендента буде відбуватися без впливу людського фактора, що унеможливить вплив на відбір. Також автоматизація дозволить у разі потреби перевірити весь процес відбору кандидата.

"Наше зобов'язання перед Україною — забезпечити найкращих лідерів управління. Впевнений, що об'єктивність та прозорість у відборі кандидатів допоможуть нашим підприємствам відновити та зміцнити своє місце на ринку", - зазначив перший заступник голови ФДМ Денис Шугалій.

Він підкреслив, що автоматизація процесу призначення та відкритий доступ до цієї інформації для громадян унеможливлять корупційну складову. При цьому після дослідно-тестової експлуатації у фонді планують надалі розширювати функціонал системи кадрового резерву.

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