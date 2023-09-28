Державні акціонерні товариства відтепер продаватимуть та здаватимуть майно через аукціони в Prozorro

28 вересня набрали чинності визначені Кабінетом міністрів механізми продажу та оренди активів державних акціонерних товариств через онлайн-аукціони в електронній торговій системі "Prozorro.Продажі".

Як нагадують у Міністерстві економіки, таке рішення уряд ухвалив 22 вересня на виконання закону №2792-IX, що набрав чинності 28 березня. Воно має на меті підвищити ефективність діяльності акціонерних товариств з державною часткою 100%.

Відтепер такі акціонерні товариства продаватимуть та здаватимуть в оренду свої активи через державні онлайн-аукціони. Раніше ж державні АТ не були зобов’язані продавати через конкурентні електронні торги своє майно, а визначали способи відчуження та оренди у власних порядках згідно з законодавством про діяльність акціонерних товариств.

Зокрема, це стосується таких структур як "Укрзалізниця", "Укрпошта", "Нафтогаз України", "Надра України", "Укренерго", "Автомобільні дороги України", "Укргідроенерго", "Національна суспільна телерадіокомпанія", "Аграрний фонд", "Українське дунайське пароплавство" тощо.

"Йдеться про стратегічні для економіки та держави загалом компанії, які й надалі залишатимуться у її власності. Прозорі та єдині правила і цифровізація процесів допоможуть бізнесу отримати доступ до публічних активів. Це збільшить конкуренцію на торгах та інвестиції в державне майно і сприятиме зростанню економіки", — зазначив заступник міністра Олексій Соболев.

Як прокоментувала перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, метою перетворення стратегічних державних підприємств в акціонерні товариства є забезпечення прозорої системи в їх управлінні, що створить умови для побудови довіри потенційних інвесторів до системи управління державними підприємствами та залучення в них довгострокових інвестицій.

"Це є для нас пріоритетом на найближчі роки. Українська економіка цього дуже потребує, отже, ми маємо залучати найкращі інструменти для отримання результату", - додала чиновниця.

Як нагадав в свою чергу голова правління АТ "Прозорро.Продажі" Сергій Бут, публічні активи реалізовуються в системі ще з 2017 року - це і продаж обʼєктів малої приватизації, і оренда державного майна, і продаж та оренда земельних ділянок - і за цей час від реалізації таких активів державний бюджет поповнився щонайменше на 15 мільярдів гривень.

"Запроваджені урядом та парламентом механізми дозволять збільшити суму надходжень до бюджету, критично важливих під час війни, адже вони дають можливість усім державним АТ управляти своїми активами в прозорий і конкурентний спосіб через державні онлайн-аукціони", - вказав він.

З-поміж активів державних АТ, які продаватимуться на електронних торгах, — земельні ділянки, нерухомість, машини та обладнання тощо. За рішенням уряду торги з продажу та оренди таких активів проходитимуть як на підвищення (англійський аукціон), так і на пониження ціни (голландський аукціон). Участь у них зможе брати кожен охочий, в тому числі іноземці, крім громадян Росії.

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