Государственные акционерные общества теперь будут продавать и сдавать имущество через аукционы в Prozorro

28 сентября вступили в силу определенные Кабинетом министров механизмы продаж и аренды активов государственных акционерных обществ через онлайн-аукционы в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи".

Как напоминают в Министерстве экономики, такое решение правительство приняло 22 сентября во исполнение вступившего в силу 28 марта закона №2792-IX. Его цель - повышение эффективности деятельности акционерных обществ с государственной долей 100%.

Теперь такие акционерные общества будут продавать и сдавать в аренду свои активы через государственные онлайн-аукционы. Ранее государственные АО не были обязаны продавать через конкурентные электронные торги свое имущество, а определяли способы отчуждения и аренды в собственных порядках согласно законодательству о деятельности акционерных обществ.

В частности, это касается таких структур как "Укрзализныця", "Укрпочта", "Нафтогаз Украины", "Надра Украины", "Укрэнерго", "Автомобильные дороги Украины", "Укргидроэнерго", "Национальная общественная телерадиокомпания", "Аграрный фонд", "Украинское дунайское пароходство" и так далее.

"Речь идет о стратегических для экономики и государства в целом компаниях, которые и дальше будут оставаться в ее собственности. Прозрачные и единые правила и цифровизация процессов помогут бизнесу получить доступ к публичным активам. Это увеличит конкуренцию на торгах, инвестиции в государственное имущество и будет способствовать росту экономики", – отметил заместитель министра Алексей Соболев.

Как прокомментировала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, цель превращения стратегических государственных предприятий в акционерные общества - в обеспечении прозрачной системы их управления, что создаст условия для построения доверия потенциальных инвесторов к системе управления госпредприятиями и привлечения в них долгосрочных инвестиций.

"Это для нас приоритет на ближайшие годы. Украинская экономика в этом очень нуждается, следовательно, мы должны привлекать лучшие инструменты для получения результата", - добавила чиновница.

Как напомнил в свою очередь глава правления АО "Прозорро.Продажи" Сергей Бут, публичные активы реализуются в системе еще с 2017 года – это и продажа объектов малой приватизации, и аренда государственного имущества, и продажа и аренда земельных участков – и за это время от реализации таких активов государственный бюджет пополнился по меньшей мере на 15 миллиардов гривен.

"Введенные правительством и парламентом механизмы позволят увеличить сумму поступлений в бюджет, критически важных во время войны, поскольку они дают возможность всем государственным АО управлять своими активами прозрачным и конкурентным способом через государственные онлайн-аукционы", - указал он.

Среди активов государственных АО, которые будут продаваться на электронных торгах, — земельные участки, недвижимость, машины и оборудование. По решению правительства торги по продаже и аренде таких активов будут проходить как на повышение (английский аукцион), так и на понижение цены (голландский аукцион). Участие в них сможет принимать каждый желающий, в том числе иностранцы, кроме граждан России.

Источник фото: ua.depositphotos.com