Кабмин приоритизировал закупки медучреждениями и ОВА лекарств через Prozorro Market

Кабинет министров изменил процедуру публичных закупок лекарственных средств и медицинских изделий: теперь, если сумма закупок будет превышать 50 тысяч гривен, а лекарства будут содержаться в соответствующем утвержденном правительством перечне, такие закупки должны будут проводиться через электронный каталог Prozorro Market путем запроса цены предложения.

Как сообщают в Министерстве экономики, соответствующее решение было утверждено на заседании правительства 7 июля. В свою очередь, как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, речь идет об изменениях в особенности публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, установленных на период военного положения и 90 дней после него.

Перечень же лекарств и медицинских изделий, закупка которых осуществляется медицинскими учреждениями и подразделениями здравоохранения областных и Киевской городской администраций с использованием электронного каталога, правительство на заседании в пятницу утвердило тоже.

В него вошли более 160 наименований. Список был сформирован на основании анализа позиций, наиболее закупавшихся заказчиками в 2022 году в медицинской части электронного каталога Prozorro Market.

Установлено, что если закупка с использованием Prozorro Market путем запроса цены предложений поставщиков не состоялась, заказчик сможет закупить лекарства или медизделия уже путем открытых торгов в порядке, определенном вышеуказанными особенностями. При этом ожидаемая стоимость закупки не должна быть увеличена. Впрочем, возможность повторно подать запрос к поставщикам в электронном каталоге останется также.

"Инструмент Prozorro Market успешно работает уже несколько лет. Его преимущество заключается в том, что через него можно в сжатые сроки делать запрос предложений по большому спектру номенклатур и получить цену на 15-20% ниже, чем при проведении отдельных тендеров", - пояснила заместительница министра экономики Надежда Бегун.

По ее словам, более низкая цена при закупках через Prozorro Market обеспечивается благодаря большему количеству предложений поставщиков. Анализ показал, что в начале этого года при использовании инструмента электронного каталога путем запроса цены предложений при закупке лекарств среднее количество участников закупок составило 4,58. При использовании же инструмента открытых торгов в закупках участвовали в среднем только 2,19 участника.

"Мы ожидаем, что до конца года общая сумма закупок через Prozorro Market приблизится к 2 миллиардам гривен, а ожидаемая экономия будет составлять от 20% по сравнению с ценами открытых торгов и может достичь 400 миллионов гривен", - подчеркнула Бигун.

Ожидается, что экономия будет достигнута за счет участия новых поставщиков, а также обеспечения их недискриминации потенциальными заказчиками. Дополнительно медицинские заказчики потратят меньше времени и усилий на проведение закупок, чем используя инструмент открытых торгов.

В Минэкономики напоминают, что администраторами Prozorro Market являются три централизованных закупочных организации: госучреждение "Профессиональные закупки" наполняет каталог товарами широкого потребления, "Медицинские закупки Украины" - лекарствами и медизделиями, а ГП "Украинские специальные системы" - компьютерной техникой и программным обеспечением. На сегодняшний день ассортимент Prozorro Market насчитывает около 90 тысяч товаров от 3 тысяч квалифицированных поставщиков.

Источник фото: ua.depositphotos.com