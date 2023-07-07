Кабмін пріоритезував закупівлі медзакладами та ОВА ліків через Prozorro Market

Кабінет міністрів змінив процедуру публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів: тепер якщо сума закупівель перевищуватиме 50 тисяч гривень, а ліки міститимуться у відповідному затвердженому урядом переліку, такі закупівлі повинні відбуватися через електронний каталог Prozorro Market шляхом запиту ціни пропозиції.

Як повідомляють у Міністерстві економіки, відповідне рішення було затверджено на засіданні уряду 7 липня. В свою чергу, як повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук, йдеться про зміни до особливостей публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, встановлених на період воєнного стану та протягом 90 днів після нього.

Перелік самих ліків та медичних виробів, закупівля яких здійснюється медичними закладами та підрозділами з питань охорони здоровʼя обласних та Київської міської адміністрацій з використанням електронного каталогу, уряд на засіданні у п'ятницю також затвердив.

До нього увійшло більше 160 найменувань. Список був сформований на підставі аналізу позицій, які найбільше закуповувались замовниками у 2022 році в медичній частині електронного каталогу Prozorro Market.

Встановлено, що в разі, коли закупівля з використанням Prozorro Market шляхом запиту ціни пропозицій постачальників не відбулася, замовник зможе закупити ліки чи медвироби вже шляхом відкритих торгів у порядку, визначеному зазначеними особливостями. При цьому очікувана вартість закупівлі не має бути збільшена. Втім, можливісь повторно подати запит до постачальників в електронному каталозі залишиться теж.

"Інструмент Prozorro Market успішно працює вже декілька років. Його перевага полягає в тому, що через нього можна в стислі терміни робити запит пропозицій по великому спектру номенклатур і отримати ціну на 15-20% нижчу, ніж під час проведення окремих тендерів", - пояснила заступник міністра економіки Надія Бігун.

За її словами, нижча ціна при закупівлях через Prozorro Market забезпечується завдяки більшій кількості пропозицій постачальників. Аналіз показав, що на початку цього року при використанні інструменту електронного каталогу шляхом запиту ціни пропозицій при закупівлі лікарських засобів середня кількість учасників закупівель склала 4,58. При використанні ж інструменту відкритих торгів у закупівлях брали участь в середньому лише 2,19 учасника.

"Ми очікуємо, що до кінця року загальна сума закупівель через Prozorro Market наблизиться до 2 мільярда гривень, а очікувана економія складатиме від 20% у порівнянні з цінами відкритих торгів і може сягнути 400 мільйонів гривень", - наголосила Бігун.

Очікується, що економія буде досягнута за рахунок участі нових постачальників, а також забезпечення їх недискримінації потенційними замовниками. Додатково до цього медичні замовники витратять менше часу та зусиль на проведення закупівель, ніж використовуючи інструмент відкритих торгів.

В Мінекономіки нагадують, що адміністраторами Prozorro Market є три централізовані закупівельні організації: держустанова "Професійні закупівлі" наповнює каталог товарами широкого вжитку, "Медичні закупівлі України" — ліками та медвиробами, а ДП "Українські спеціальні системи" — комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням. На сьогодні асортимент Prozorro Market налічує близько 90 тисяч товарів від 3 тисяч кваліфікованих постачальників.

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