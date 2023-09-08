Кабмин обязал заказчиков обосновать госзакупки от 50 тысяч гривен в обход Prozorro

Кабинет министров внес изменения в правила проведения публичных закупок товаров, работ и услуг во время действия военного положения и в течение 90 дней со дня его прекращения. Соответствующее постановление №952 правительство опубликовало на своем сайте.

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В частности, для закупок на сумму от 50 тысяч гривен, которые будут производиться вне электронной системы Prozorro, теперь нужно будет обнародовать в системе согласованное руководителем заказчика обоснование основания для заключения прямого контракта.

Кроме того, правительство отменило возможность приобретения в некоторых случаях товаров и услуг от 100 тысяч гривен, услуг по текущему ремонту от 200 тысяч гривен и работ стоимостью от 1,5 миллиона гривен путем заключения прямого договора без применения открытых торгов или электронного каталога для закупки товара.

В частности, такая возможность была для случаев, когда в объявлении или тендерной документации появилась бы информация с ограниченным доступом или информация, обнародование которой несло бы угрозу национальной или общественной безопасности.

Также исключена возможность упрощенной процедуры, когда заказчик не мог соблюсти (с документальным подтверждением этого) сроки закупки с применением открытых торгов или электронного каталога, если это касалось проведения мероприятий по мобилизации и гражданской защите; обустройства мест проживания ВПЛ; обустройства или ремонта сооружений гражданской защиты (укрытий) или подготовки к отопительному сезону.

Закупки вне торгов в Prozorro в случае невозможности соблюдения сроков теперь невозможны и для товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры I или II категории и инженерно-технических мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры ТЭК.

В то же время правительство прописало невозможность отказа в участии в закупке через Prozorro и отклонения соответствующего тендерного предложения участника, к которому Украиной применена соответствующая санкция, если активы такого участника уже были переданы в управление Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА).

Как прокомментировала решение первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, принятое постановление усиливает ответственность государственных заказчиков за злоупотребление таким основанием как насущная потребность.

"Тендер через Prozorro сам по себе не гарантирует автоматического положительного результата. Многие помнят случаи, когда закупка произошла прозрачно, конкурентно и по правилам, но обоснованность потребности или условия закупки вызвали общественный резонанс. Потому это изменение призвано в первую очередь улучшить качество работы тех, кто объявляет тендер", - объяснила она.

Источник фото: ua.depositphotos.com