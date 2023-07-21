"Вопрос понимания приоритетов". Шмыгаль призвал отложить все расходы, не приближающие победу

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал руководителей местных и центральных властей отложить расходы, которые пока некстати, из-за скандалов с ненадлежащим использованием бюджетных средств. Он также напомнил о приоритетах во время войны.

Об этом он заявил на заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Все расходы, которые сегодня не ко времени, прошу отложить. Это вопрос здравого смысла и понимания приоритетов. Задайте себе вопрос – как решение, которое вы принимаете, приближает нашу победу или решает критический вопрос? Если ответ – никак, то отложите его принятие на послевоенное время. Или ищите другие источники для реализации", - сказал он.

Он также напомнил о необходимости привлечения внебюджетного партнёрского финансирования.

"Сегодня весь цивилизованный мир нас поддерживает, это дает нам возможность реализовывать реформы и проекты без бюджетного финансирования. Ведь, повторю еще раз, сейчас главные приоритеты: безопасность и оборона, социальная сфера, критическая инфраструктура и восстановление", – подчеркнул глава правительства.

Почему премьер именно сейчас напомнил о приоритетах

В вечернем обращении 20 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с премьер-министром Денисом Шмыгалем по поводу "вопроса, который следует рассматривать, в частности, через призму справедливости", а именно по бюджетным расходам.

По его словам, он предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые действительно нужны. Второе: попросил Дениса Шмыгаля рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины.

Также Владимир Зеленский обратился ко всем представителям местных властей в Украине, подчеркнув неуместность бюджетных расходов, которые не являются неотложными во время войны и могут "подождать".

После этого министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке.