Рада может запретить горсоветам тратить деньги на "барабаны, люксовые овощерезки и т.д."

Нардепы обдумывают вариант введения законодательных ограничений для глав городов, чиновников местного самоуправления и всех других лиц, ответственных за процедуры закупок. Речь идет о запрете на закупку вещей, вызывающих возмущение у общества, по типу барабанов или люксовых овощерезок.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, в Раде активно обсуждают такие ограничения, но все еще не ввели их, ведь ожидают, что местные власти "опомнятся".

"Останавливает нас только то, что мы знаем: когда мы это сделаем, вы начнете громко кричать о "нападении на децентрализацию", что "власть атакует местное самоуправление" и распространять другие подобные месседжи. Именно поэтому я решил опубликовать этот пост. Считайте это последним предупреждением", - подчеркнул Арахамия.

Он подчеркнул, что в обществе назревает серьезное недовольство действиями местных властей, связанных с расстановкой приоритетов.

"Все эти истории о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, переложении брусчатки, там, где она не в таком ужасном состоянии, в значительной степени дестабилизируют общество, живущее непростой жизнью, умудряясь не просто выживать, но еще и волонтерить, донатить на армию и хранить оптимистичный взгляд на будущее", – подчеркнул нардеп.

Негативные сигналы по поводу таких действий поступают также с фронта от военных, которые защищают Украину и нуждаются в надежном тылу.

Напомним, в декабре Управление образования Днепровской РГА Киева закупило 12 овощерезок для укрытий. Одна овощерезка обошлась почти в 132 тыс грн, а вся закупка – более чем в 1,58 млн гривен.

Весной этого года это же ведомство закупило для обустройства укрытий более 300 барабанов из натуральной кожи и молотков для них более 890 тыс. гривен. Уже после волны возмущений сообщалось о разрыве договора на закупку барабанов.