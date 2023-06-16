Барабанов в укрытиях не будет. Договор на закупку инструментов расторгли

Договор на закупку барабанов для "психологической разгрузки детей" в столичных укрытиях более чем на 890 тыс. грн разорван. Об этом заявил в.и.о. главы Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации Павел Бабий, передает пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, он направил письма касательно проведения служебного расследования и создания комиссии, которая проверит обоснованность и целесообразность закупок музыкальных инструментов, овощерезок и сковородок для укрытий.

"Хочу подчеркнуть, что средства из бюджета города Киева и государства на приобретение барабанов не были потрачены. А также досрочно разорвано на закупку музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров) в количестве 306 штук", – высказался Бабий.

Напомним, недавно стало известно, что Днепровский район Киева закупил для обустройства укрытий более 300 барабанов из натуральной кожи и молоточков для них на более 890 тыс. гривен. Лот в системе Prozorro назывался "Музыкальные инструменты для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог". Такая закупка вызвала в сети волну как возмущений, так и шуток.

За несколько дней до этого получила резонанс информация, что еще в ноябре 2022 года Творческий лицей "Зміна", расположенный в том же Днепровском районе столицы, объявил тендер на закупку "технологического оборудования в укрытие учебного заведения". Речь шла о двух многофункциональных сковородах по 725,7 тыс. гривен каждая.

А в декабре управление образования Днепровской РГА закупило 12 овощерезок для укрытий. Одна овощерезка обошлась почти в 132 тыс. грн, а вся закупка – более чем в 1,58 млн гривен.

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