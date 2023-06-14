Щоб зняти стрес, «слуга народу», що очолює Дніпровський район, закупив в укриття барабанів на 900 тисяч гривень

Дніпровський район Києва закупив для облаштування укриттів понад 300 барабанів майже на 900 тис. грн. Про це стало відомо з публікації у системі Prozorro.

Назва лоту – «Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог».

«Барабан з натуральної шкіри діаметром 16 ± 3 см x 17 ± 3 см. 51 штуки. Барабан з натуральної шкіри діаметром 31 ± 3 см. x 17 ± 3 см. 51 штуки. Барабан з натуральної шкіри діаметром 19 ± 3 см x 22 ± 3 см. 51 штуки. Барабан з натуральної шкіри діаметром 52 ± 3 см x 22 ± 3 см. 51 штуки. Барабан з натуральної шкіри діаметром 19 ± 3 см x 28 ± 3 см. 51 штуки. Барабан з натуральної шкіри діаметром 53 ± 3 см x 28 ± 3 см. 51 штуки. Комплект молоточків (2 шт.) для барабанів. 153 комплекти», - зазначено в описі предмету закупівлі.

Опис лоту в системі Prozorro. Скриншот

Всього район закуповує 306 барабанів. Вартість одного – від 1900 до майже 4000 грн. Загальна сума закупівлі – 891 174 грн.

Раніше повідомлялося, що той самий Дніпровський район закупив для укриттів сковорідки за 1,5 млн грн. Дніпровську РДА очолює Павло Бабій.

Також повідомлялось, що правоохоронні органи розпочали перевірки щодо зловживання коштами, які були виділені з бюджету Києва для райдержадміністрацій на облаштування бомбосховищ. До цього можуть бути причетні голови РДА, яких призначає і звільняє президент. 9 з 10 голів РДА Києва пов’язані з партією «Слуга народу».