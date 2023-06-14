Чтобы снять стресс, «слуга народа», возглавляющий Днепровский район, закупил в укрытия барабанов на 900 тысяч гривен

Днепровский район Киева закупил для обустройства укрытий более 300 барабанов почти на 900 тыс. грн. Об этом стало известно из публикации в системе Prozorro.

Название лота – «Музыкальные инструменты для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог».

«Барабан из натуральной кожи диаметром 16±3 см x 17±3 см. 51 штуки. Барабан из натуральной кожи диаметром 31±3 см. x 17±3 см. 51 штуки. Барабан из натуральной кожи диаметром 19±3 см x 22±3 см. 51 штуки. Барабан из натуральной кожи диаметром 52±3 см x 22±3 см. 51 штуки. Барабан из натуральной кожи диаметром 19±3 см x 28±3 см. 51 штуки. Барабан из натуральной кожи диаметром 53±3 см x 28±3 см. 51 штуки. Комплект молотков (2 шт.) для барабанов. 153 комплекта», - отмечено в описании предмета закупки.

Описание лота в системе Prozorro. Скриншот

Всего район закупает 306 барабанов. Стоимость одного – от 1900 до почти 4000 грн. Общая сумма закупки – 891174 грн.

Ранее сообщалось, что тот же Днепровский район закупил для укрытий сковородки за 1,5 млн. грн. Днепровскую РГА возглавляет Павел Бабий.

Также сообщалось, что правоохранительные органы начали проверки по злоупотреблению средствами, выделенными из бюджета Киева для райгосадминистраций на обустройство бомбоубежищ. К этому могут быть причастны главы РГА, которых назначает и увольняет президент. 9 из 10 председателей РГА Киева связаны с партией «Слуга народа».