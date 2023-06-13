В Киеве решили установить до 250 модульных укрытий: сколько на это выделят средств

В Киеве планируют установить 200-250 модульных бетонных укрытий. Город выделит на это 300 млн. грн.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"В течение 3-5 дней Департамент муниципальной безопасности КГГА совместно с Главным управлением ГСЧС Украины в Киеве и главами районных администраций столицы должны определиться с количеством необходимых для города модульных наземных укрытий и местами их установки", - отметил он.

По его словам, так решение было принято 1 июня на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также главы районов должны предоставить информацию о необходимости установки таких модулей на территориях школ и детсадов, где отсутствуют подземные укрытия.

Напомним, специальные комиссии в Украине по состоянию на 10 июня уже обследовали 62 912 укрытий. 9,3% оказались закрытыми, а еще 23,6% – непригодны для использования.

Массовые проверки укрытий в Украине, прежде всего в Киеве, начались после скандала с гибелью в столице в ночь на 1 июня трех человек из-за того, что они не могли попасть в укрытие, поскольку оно было закрыто.

В свою очередь, ситуация с укрытиями в Киеве переросла в политический спор относительно того, кто должен быть ответственным за состояние укрытий и, в частности, гибель людей 1 июня - военное руководство городской администрации, районные администрации или мэр Виталий Кличко.