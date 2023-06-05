«Автонокаут»: 90% глав РГА Киева, которые осваивали средства на убежища, - ставленники «слуг народа» или руководителя ОП, - СМИ

Расследование незаконного освоения средств, выделенных из городского бюджета на обустройство убежищ, выявило, что этими деньгами распоряжались главы районных госадминистраций. Из них 90% были пролоббированы депутатами от партии «Слуга народа» или руководителем Офиса Президента. Об этом говорится в статье-расследовании «Деловой столицы».

«После трагедии 1 июня, в которой погибли люди из-за закрытого бомбоубежища, Президент Зеленский поручил провести проверку состояния укрытий столицы, а прокуратура совместно с полицией расследует факты хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт убежищ в районах столицы. Основными распорядителями средств на убежища являются главы райгосадминистраций столицы, которых назначает и увольняет Президент. И сегодня им грозит уголовная ответственность за хищение 1,2 млрд бюджетных средств, выделенных на ремонт убежищ. Как оказалось 90% глав РГА в столице – пролоббированы депутатами от «Слуги народа» или главой Офиса Президента. Вышел «автонокаут», – пишет издание.

В рамках следствия собраны доказательства, подтверждающие преступные действия и сговор заказчиков работ с победителями тендеров, направленные на растрату и завладение бюджетными средствами при реконструкции объектов укрытия, цитирует издание сообщение прокуратуры.

Также автор детально рассказывает о связях каждого из глав РГА с политической силой Президента и членов его команды.

В частности, по сообщению издания, глава Оболонской РГА Кирилл Фесик - бывший адвокат нардепа от «Слуги народа» Марьяны Безуглой и основатель БФ «Родная Оболонь», по ходатайству которого сбежал за границу депутат Владислав Трубицын, которого поймали на миллионной взятке.

Глава Деснянской РГА Дмитрий Ратников получил должность как «награду» за то, что баллотировался в мэры Броваров от президентской партии. Среди самих «слуг» у Ратникова репутация очень неоднозначная, и его уход в отставку был лишь вопросом времени.

Своими заявлениями против Кличко Ратников пытается вернуть милость Офиса Президента, утверждает издание.

Вр. и. о. главы Дарницкой РГА Николай Калашник – человек нардепа и главы Киевской городской организации «СН» Леси Забуранной.

Вр. и. о. главы Днепровской РГА Павел Бабий назначен на должность благодаря ходатайству нардепа от «СН» Артема Дубного.

Глава Печерской РГА Наталья Кондрашова – ставленница главы Офиса Президента Андрея Ермака. Во времена Попова она возглавляла управление торговли КГГА, которое выдавалое разрешения на МАФы. А Андрей Ермак в те времена возглавлял правление Ассоциации владельцев малого бизнеса и малых архитектурных форм (МАФ).

Глава Голосеевской РГА Сергей Садовой – еще один ставленник Ермака. При Попове был начальником департамента благоустройства, отвечавшего за демонтаж МАФов.

Вр. и. о. главы Шевченковской РГА Александр Поповцев – бизнес-партнер одиозного нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара, его назначение лоббировали нардепы от «СН» Артем Дубнов и Анна Пуртова.

Главу Святошинской РГА Сергея Павловского привел на должность скандальный депутат-«слуга» Николай Тищенко.

Главу Подольской РГА Сергея Коваленко лоббировал нардеп-«слуга» Антон Холодов, утверждает автор статьи.