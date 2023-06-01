По всей Украине начнут проверку укрытий - решение правительства

Кабинет министров Украины во время заседания 1 июня принял протокольное решение о проверке работы всех укрытий в Украине, в частности, в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Протокол предусматривает, что в любое время суток во время воздушной тревоги укрытия должны быть доступны всем людям.

"Наработаем изменения в законодательство для усиления уголовной ответственности в отношении тех, кто своей халатностью подвергает детей и взрослых смертельной опасности. Наказание будет суровым, чтобы такие вопиющие случаи больше не повторились", — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Решение о проверке приняли в связи с тем, что в результате атаки на Киев в ночь на 1 июня три человека погибли — они не могли попасть в укрытие, ведь оно было закрыто.

В этой связи мэр Киева Виталий Кличко попросил Офис президента и правительство отстранить главу Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей после трагедии в столице. Полиция Киева начала уголовное производство из-за закрытого бомбоубежища во время воздушной тревоги в столице. Правоохранители проводят следственные действия.

Кроме того, теперь патрульные полицейские будут помогать городским властям контролировать работу укрытий ночью.

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