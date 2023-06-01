"Неделю назад глава военной администрации Киева Попко заявил, что все убежища Киева во время тревоги открыты", - экс-нардеп

Вопрос укрытий – четкая ответственность военных администраций. И неделю назад глава Киевской городской военной администрации генерал-полковник Сергей Попко пообещал, что закрытых для киевлян убежищ во время воздушной тревоги не будет. Это отметил в своем сообщении на Facebook народный депутат VIII созыва, политический эксперт Александр Черненко.

"Еще неделю назад глава Киевской городской военной администрации Попко отрапортовал, что все укрытия столицы во время тревоги будут открыты! Сегодня киевляне воочию увидели результат работы военной администрации. А точнее, его отсутствие", - заявил Черненко.

Он процитировал сообщение Сергея Попко от 24 мая.

"Закрытых для киевлян убежищ во время воздушной тревоги не будет! Все проблемные объекты будут своевременно выявляться и к таким сооружениям гражданской защиты будет обеспечиваться беспрепятственный доступ!" – заявил тогда Попко.

Черненко подчеркнул, что безопасность гражданского населения – прямая ответственность военных администраций.

"Вопрос убежищ – четкая ответственность военных администраций, главу которых назначает и увольняет Президент. Это его вертикаль. Вот функционал Попка из положения: основные задачи киевской городской военной администрации – обеспечивать безопасность гражданского населения и осуществлять контроль режима военного времени! Обеспечили… В результате – погибшие женщины и дети… Знаете что комментировала сегодня Киевская военная администрация? Ничего! Спрятались", - подчеркнул экс-нардеп.

Как сообщалось, сегодня ночью в Деснянском районе Киева пострадали люди, которые во время воздушной тревоги не смогли попасть в укрытие в местной поликлинике. По сообщению Киевской городской военной администрации, в Деснянском районе погибли 3 человека, в том числе ребенок 2012 года рождения. 10 человек травмированы, из них один ребенок.