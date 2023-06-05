Пиар на трагедии: военный раскритиковал Камышина за "комедийные видосы" с Кличко

Вместо того, чтобы пиариться на горе людей и троллить политиков, в частности, мэра Киева Виталия Кличко, министру стратегических отраслей промышленности Александру Камышину следовало бы заняться своей работой по налаживанию производства поставок боеприпасов и техники на нужды фронта.

Такое мнение высказал боец 3-й отдельной штурмовой бригады и общественный деятель Артем Савичев.

“Пиар на трагедии. В медиапространстве активно идет соревнование по проверке укрытий. Проверяет общественность, главы районов, КМВА, а также мэр Кличко. Все пишут посты, снимают видео и одновременно доносят информацию о карте укрытий. Большинство собирает подробную информацию о пунктах, которые находятся в заброшенном состоянии. Отчасти это можно понять. Но, к сожалению, людей такими действиями не вернешь и укрытия через два дня не станут идеальными. Не удержался и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Он бегает повсюду вместе с В. Кличко и снимает видосы как он насмехается над мэром. Когда же мог бы выполнять свои непосредственные обязанности. Разве глупый хайп это то, что нам сейчас нужно? – задал риторический вопрос военный.

Он подчеркнул, что это происходит в то время, когда его собратья из бригады и знакомые из других воинских частей во время телефонных разговоров на вопрос, в чем они нуждаются, всегда отвечают: «БК! Нам нужно больше БК и техники.

“Поэтому на фоне всего этого хайпа хотелось бы видеть от министра не инфографику проверки укрытий, а данные об изготовлении патронов, снарядов, ракет и брони за последнее время. Хочется видеть не насмешку над мэром, а сколько заводов стратегического значения возобновили свою работу и начали работать на полную мощность. Я убежден, что каждому военному интересно, сколько привлечено частных структур для выполнения поставленных задач и что сделано для подготовки к контрнаступлению. Пиариться на горе и троллить политиков всегда все успеют. Сотн тысяч военных ежедневно рискуют своей жизнью и поминутно имеем новые потери на фронте. Поэтому все должны работать на своих местах и выполнять собственные обязанности, чтобы трагедий было меньше, а здравого смысла больше. Потому слишком сместились акценты не в правильную сторону”, - констатировал Артем Савичев.