В Украине проверили 63 тыс укрытий: четверть непригодна к использованию

Специальные комиссии в Украине на 10 июня уже обследовали 62 912 укрытий. 9,3% оказались закрытыми, а еще 23,6% – непригодны для использования.

Об этом сообщает МВД.

Для обследования укрытий на территории Украины было задействовано около 2 тысяч групп, в которые входили представители местных органов исполнительной власти, ГСЧС и Нацполиции.

Согласно сообщению, в Киеве было обследовано 4655 укрытий, из них закрытыми оказались 0,6%, непригодными к использованию — 34,6%.

Напомним, что массовые проверки укрытий в Украине, прежде всего в Киеве, начались после скандала с гибелью в столице в ночь на 1 июня трех человек из-за того, что они не могли попасть в укрытие, поскольку оно было закрыто.

В свою очередь, ситуация с укрытиями в Киеве переросла в политический спор относительно того, кто должен быть ответственным за состояние укрытий и, в частности, гибель людей 1 июня - военное руководство городской администрации, районные администрации или мэр Виталий Кличко.