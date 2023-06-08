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В Киеве частные помещения-укрытия будут изымать у владельцев в двух случаях, — Кличко
Киевсовет во время заседания 8 июня должен принять комплексный проект решения, касающийся укрытий. Если такое помещение находится в частной собственности, его будут изымать, если хозяин нарушает правила военного времени по работе укрытий.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Помещения будут изыматься в двух случаях:
- в случае ненадлежащего их содержания;
- недопуска людей во время воздушной тревоги.
Киевсовет также примет решение об обращении к правительству и парламенту о законодательном введении уголовной ответственности за недопуск людей к укрытиям.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, в Киеве сложилась проблемная ситуация в вопросе ответственности представителей власти за работу укрытий. В течение 2022-23 годов в Киеве провели более 9 тысяч проверок хранилищ. Тогда по результатам проведенной работы районным администрациям предоставлялось поручение по оперативному устранению недостатков. Им давали поручение о надлежащем контроле за состоянием укрытий.
После этого, по словам Кличко, главы РГА отчитывались о выполнении этих поручений, и подавали заявки на финансирование ремонтных работ. В свою очередь Киевсовет выделял средства. Всего за 2022-2023 годы город выделил районам как ответственным распорядителям средств более 1,2 млрд грн на ремонтные работы в сооружениях гражданской защиты.
Напомним, в результате атаки на Киев в ночь на 1 июня три человека погибли — они не могли попасть в укрытие, ведь оно было закрыто. Полиция Киева начала уголовное производство.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что правоохранители должны привлекать местные власти к ответственности в случаях, когда не обеспечивается круглосуточная доступность укрытий. Он также намекнул, что среди ответственных за это может быть мэр Киева Виталий Кличко.
В ответ на это Кличко заявил, что за обустройство укрытий отвечают главы районов, которых назначает президент.