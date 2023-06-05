Закрытое укрытие в Киеве. Охраннику поликлиники готовят еще одно подозрение – из-за коммунистической символики

Охранник столичной поликлиники, возле укрытия которой погибли три человека, был в поле зрения правоохранителей в связи с распространением коммунистической символики. Об этом заявила представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в эфире общенационального марафона.

По ее словам, еще в феврале от Службы безопасности Украины в прокуратуру поступили материалы о деятельности на территории Киева группы людей, которые считают себя "гражданами СССР" и отмечали, что независимость Украины "ничтожна". Среди них были, в частности, охранник поликлиники и его супруга.

Люди писали письма в адрес госучреждений, в которых потребовали отменить им долги за коммунальные услуги. При этом они использовали бланки с запретной коммунистической символикой.

В комментарии "Суспільному" Максимец подтвердила, что прокуратура готовит сообщение о подозрении охраннику и его жене в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической символики по предварительному сговору группой лиц).

Что касается дела закрытого укрытия, то действия охранника квалифицированы по ч. 3 ст. 135 УКУ – оставление в опасности, повлекшее смерть или тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в ночь на 1 июня две женщины и девятилетняя девочка погибли во время очередной ракетной атаки со стороны РФ. При воздушной тревоге они не смогли попасть в укрытие в поликлинике в Деснянском районе, поскольку оно было закрыто.

Правоохранители начали уголовное производство из-за закрытого убежища – подозрения объявили первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику.

Позже суд избрал им меры пресечения. В частности, охранника Вадима Мошкина отправили под стражу на два месяца без права внесения залога. Другим подозреваемым был назначен домашний арест.